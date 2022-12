Letos v létě koupil pivovar od soukromého majitele přiléhající motorest u vstupu do areálu a umístil před něj mobilní prodejnu svých produktů. V pronájmu bude mít parkovací plochy uvnitř areálu. „Investici v Trutnově na Bojišti odhadujeme v řádech desítek milionů korun. Pokud půjde vše podle plánů, otvírat chceme v létě nebo na podzim 2024,“ řekla ředitelka Pivovaru Trautenberk Dagmar Budová a prozradila, že na Bojišti plánuje vedle nových gastro provozů i prodejní drive-in okénko vydávající pivo Trautenberk přímo do auta. Město Trutnov na jaře vybuduje za 9,5 milionu korun nový amfiteátr pro 1 256 diváků. Původní hlediště už je odstraněné. Příchod silného investora vítá provozovatel Bojiště Roman Dorňák i radnice.

„Skleník je krásná budova, která investora zaujala na první pohled. Bylo by smutné nechat chátrat tak pěknou stavbu, nehledě na to, že dává větší smysl zrekonstruovat motorest společně s přiléhající stavbou, a nikoliv po částech. Kdybychom se pustili pouze do motorestu, stále bychom měli „za zády“ tento pěkný, prázdný, chátrající objekt, a tak jsme to uchopili trochu velkolepě hned na počátku. Věříme, že to bude mít veliký přínos pro celý areál Bojiště,“ uvedla ředitelka Pivovaru Trautenberk Dagmar Budová.

Společně s budovou skleníku získá akciová společnost Pivovar Trautenberk přilehlou bývalou zahrádku k restauraci, jejíž součástí je objekt čistírny odpadních vod. V nájmu bude mít od města chodník a sousedící kousek zeleně a prostor před bývalým motorestem, kde v této chvíli stojí prodejní kontejner společnosti. Prodej odsouhlasili zastupitelé Trutnova na pondělním zasedání, město získá necelé 4 miliony korun. Parkovací plochy uvnitř areálu zůstávají v majetku města a bude sepsána nájemní smlouva mezi městem, pronajímatelem areálu Bojiště a Pivovarem Trautenberk.

Z Malé Úpy do podhůří

Pivovar Trautenberk provozuje hotel, restauraci a minipivovar v Malé Úpě v prostorách bývalé Tippeltovy boudy, později známé jako hotel Družba. Vaří spodně kvašený ležák Trautenberk 11, polotmavý speciál Trautenberk 13 a svrchně kvašený speciál Trautenberk 14 stylu APA.

„Objekt byl původně koncipován jako součást restaurace. Jeho samostatné využití je velmi problematické a rekonstrukce by byla poměrně nákladná. Nový vlastník restaurace projevil zájem skleník odkoupit, připojit k restauraci, jak bylo původně plánováno, a doplnit k němu dětské hřiště, které by volně přecházelo do stávajícího lesoparku,“ vysvětlil starosta Trutnova Michal Rosa důvody k prodeji.

Pivo z okénka

Pivovar neplánuje budovu skleníku zbourat. „To určitě ne. Rádi bychom vybudovali restauraci s posezením do zahrady,“ prozradila plány ředitelka Pivovaru Trautenberk Dagmar Budová. Na Bojišti by tak měla vzniknout restaurace s každodenním provozem a jak počasí dovolí, tak i s venkovním posezením otevřeným do parku Bojiště a celoročně otevřenou prodejnou piva. Pivovar uvažuje také o drive-in okénku, možná i s pekárnou v podobném stylu, který lidé znají z fastfoodových řetězců. Jen místo hamburgerů a kuřecích křidýlek si budou vyzvedávat pivo.

„Drive-in okénko parádně funguje v pražském pivovaru Hostivar 2 (má stejného investora jako Pivovar Trautenberk, pozn. red.). Záměr je jednoduchý. Řidič z pohodlí auta jen přibrzdí u prodejního okénka a jako u rychlého občerstvení si zakoupí s sebou pivo a třeba čerstvé pečivo. Věříme, že tuto službu hojně využijí nejen hosté přijíždějící na hory, ale zvyknou si na ni i místní občané,“ přiblížila záměr Budová.

Pozitivní zpráva pro Bojiště

Investoři, kteří získají do pronájmu i parkoviště, plánují úzkou spolupráci s provozovatelem areálu Bojiště Romanem Dorňákem. „Samozřejmě budeme maximálně kooperovat se stávajícím provozovatelem areálu. Je v zájmu obou stran vybudovat příjemné místo pro všechny návštěvníky. Od počátku jsme v kontaktu, a to už od doby, kdy jsme kupovali motorest, takže o našem záměru je dobře a včas informován,“ potvrdila ředitelka Pivovaru Trautenberk.

„V době konání festivalů je předpoklad takový, že značná část hostů bude zároveň hosty restaurace a bude tak pravděpodobně dostačující parkoviště před bývalým motorestem. Po dobu konání festivalů bude parkoviště samozřejmě využívat stávající provozovatel pro své účely,“ dodala.

Příchod silného investora vítá provozovatel areálu Bojiště Roman Dorňák. „Je to pro nás naprosto pozitivní zpráva. Je to taková win-win situace. Sice přijdeme o kus prostoru v rohu areálu a vnitřní scénu, na druhou stranu přichází soukromý investor, který do místa vloží nemalé peníze, které místu výrazně prospějí. Dobrá bude myšlenka zajít si před letním kinem do restaurace. Navíc to bude spouštěcí proces pro další opravy v areálu. Za nás je to tedy jedině dobře," vyjádřil se Roman Dorňák.

Město postaví nové hlediště

Město Trutnov v příštím roce vybuduje na Bojišti nové hlediště za 9,5 milionu korun. „V tuto chvíli už jsou původní lavičky odstraněny, a to včetně betonových patek a kovových konstrukcí. Dále jsou odstraněny chodníky a obruby mezi lavičkami. Další terénní úpravy a instalace nových laviček začnou na přelomu března a dubna příštího roku tak, abychom vše stihli do začátku letní sezony areálu,“ řekl starosta Trutnova Michal Rosa.

Vlivem stáří a opotřebení byly původní lavičky hodně poškozené. Nové lavičky budou kovové konstrukce se sedáky a opěradly z impregnovaného sibiřského modřínu. „Oproti původnímu řešení řad sedadel do tvaru oblouku budou řady laviček v rovině. Je to nejen levnější varianta na výrobu, ale v případě potřeby bude mnohem jednodušší je opravit,“ upřesnila Klára Bednářová, vedoucí odboru majetku města MěÚ Trutnov. Kapacita nového amfiteátru bude přibližně 1 256 míst k sezení. Mezi řadami laviček vzniknou dva nové chodníky ze žulových kostek. Opravy se dočká i plocha mezi podiem a lavičkami, která bude z hutněného asfaltového recyklátu.

