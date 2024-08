První den a hned velmi slušně zaplněné Bojiště. V Trutnově začal ve čtvrtek legendární hudební festival Trutnoff Open Air. Pokračuje do neděle 25. srpna. Letošní ročník si připomíná 40 let od prvního pokusu o nezávislý festival ve Starých Bukách. V roce 1984 ho rozehnali policisté.

Při loňském návratu Východočeského Woodstocku z Brna na trutnovské Bojiště navštívil festival prezident Petr Pavel. Letos svoji návštěvu nezopakuje, organizátorům se omluvil.

„Vážený Geronimo, děkuji za pozvání na letošní ročník festivalu Trutnoff. Velice si pozvání vážím. Rád vzpomínám na loňský rok, kdy jsem měl možnost chvíli s vámi pobýt a užít si mimořádnou atmosféru, kterou festival a zejména společenství vás všech nese. Letos se bohužel nebudu moci zúčastnit. Budu na vás ale myslet, aby letošní ročník byl stejně pohodový,“ napsal český prezident zakladateli a organizátorovi trutnovského festivalu Martinu Věchetovi.

Jako první se představily publiku při letošním ročníku Čankišou, David Koller zpívající ve festivalovém tričku s portrétem Václava Havla, MIG 21 a americká, mezinárodně uznávaná kapela Flogging Molly pocházející z Los Angeles a kombinující energický punk rock a tradiční irské melodie.

Z Trutnova se přesouvají Američané na koncerty do Rakouska do Lince a Štýrského Hradce, kde vystoupí v pátek a sobotu. V neděli hrají Flogging Molly ve Švýcarsku a poté zamíří do Paříže, kde se v úterý představí v hudebním klubu Bataclan.

Jiří Macháček s kapelou MIG 21 zahráli ve čtvrtek na festivalu Trutnoff na Bojišti. | Video: Deník/Jan Braun

Na trutnovském Bojišti se můžou těšit návštěvníci festivalu v pátek 23. srpna na Tomáše Kluse, Monkey Business, Michala Prokopa & Framus Five, senegalskou kapelu NDOX Electrique. V předvečer oslav Dne nezávislosti Ukrajiny vystoupí dvojnásobní finalisté Eurovize, ukrajinská folk-elektronická kapela Go_A.

Kapela klade důraz na tradice, který ještě zesílil poté, co v únoru 2022 napadlo Rusko Ukrajinu. Nejprve hudebníci přestali vystupovat, neboť jim přišlo nepatřičné zpívat lidem pozitvní písně. Pak se ale na scénu vrátili. „Hodně se říká, že hudba do politiky nepatří. Ale to platí jen do chvíle, než do vašeho domu přiletí ruská raketa. Pro nás to není o politice, ale o tom, zůstat naživu, nebo ne,“ řekla zpěvačka kapely Go_A Kateryna Pavlenková.

Koncert ukrajinské kapely na festivalu Trutnoff finančně podpořil sociální inovátor, matematik a někdejší kandidát na prezidenta Karel Janeček. Ten se hned první den festivalu objevil v hledišti.

Další vystoupení nabízí undergroundový stan Ivana Martina Jirouse. V něm se například v sobotu představí slovenský herec Milan Kňažko, Bára Hrzánová, Jaroslav Hutka nebo při debatách političní vězni z 50. let z Jáchymova, moderátorka Světlana Witowská, sportovní komentátor Jaromír Bosák či v Poetickém stanu režisér filmu Nabarvené ptáče Václav Marhoul.

Na festival je možné si zakoupit i jednodenní vstupenky.

