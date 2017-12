Trutnov bude mít nové autobusy. Pojedou na plyn a proud

Trutnov – Pokud se naplní vize, s kterou jde do dalších let společnost Arriva, provozující v Trutnově městskou hromadnou dopravu, dočkají se cestující flotily nových autobusů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Miroslava Jasanská

Objevit by se měly na trasách linek do dvou let. Financování se očekává z evropských fondů na základě poskytnutí dotace dle výzvy IROP.



„Naším cílem je, aby trutnovská MHD byla ekologičtější, tudíž část vozového parku bude jezdit na CNG pohon a část vozového parku na elektřinu,“ uvedl při jednání zastupitelstva starosta Ivan Adamec.

Radnice se společností podepsala smlouvu o závazku veřejné služby až do roku 2027. Ke zlepšení služeb občanům přispěje také nový odbavovací systém. Jízdné se nezdraží.