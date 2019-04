Necelé dva měsíce před začátkem letní sezóny je v areálu trutnovského koupaliště nezvyklý klid. Žádné „drobné“ opravy, žádný úklid jako v předchozích letech. Letos totiž v provozu nebude. Místo plavců či rekreantů ho ovládnou stavbaři. V plánu je zásadní změna, pořízení nerezových van.

Pokud vše vyjde, bude to závěr nekonečného příběhu, který začal před více než 21 lety. Za tehdejšího starosty Gustava Hillebranda se při stavbě nového městského koupaliště zvolily pro dno a stěny bazénů keramické obklady. Jak se časem ukázalo, v drsné krkonošské zimě nevydrží. Každou zimu opadaly, každé jaro je museli dělníci lepit zpět. „Ukazuje se, že to nebylo dobře vymyšlené. Sem do hor se kachlíky prostě nehodí,“ řekl trutnovský starosta Ivan Adamec.

Za posledních pět let dávalo město do oprav pravidelně přes 700 tisíc korun ročně. Situace se přesto neustále zhoršovala. V některých místech se dokonce rozpadly i zdi, na které se mají obklady lepit. „Už vlastně není k čemu obklady přilepit. Stav je tristní a zoufalý,“ uvedl Radek Horák, zástupce ředitele městské společnosti Mebys, která v Trutnově provozuje koupaliště a krytý bazén.

Radnice původně počítala s tím, že ještě naposledy nechá obklady přilepit, a teprve v září se pustí do razantní změny. Neobvykle velký rozsah škod po zimě ale vše změnil. „Současný stav je takový, že bychom stejně nestihli opravy do začátku sezóny. Bylo by s tím moc problémů, a stálo by to moc peněz. Proto jdeme do nerezu, abychom se k tomu už nemuseli vracet,“ upřesnil starosta.

Nerezový trend u venkovních bazénů je zřejmý. Téměř bezúdržbový povrch má dnes 90% koupališť. „Lidé se nás v minulosti často ptali, proč nemáme otevřeno tak brzy, jako třeba na hradecké Flošně. Nás ale na úvod každé sezóny zdrželo lepení opadaných obkladů. V nerezu bude rozjetí nové sezóny mnohem rychlejší,“ slibuje Horák.

Do konce května chce Trutnov vybrat firmu, která modernizaci za zhruba 66 milionů korun provede. Stavět by se mělo zkraje prázdnin. „Léto je nejsušší a tudíž nejvhodnější pro těžké bourací, stavební a přípravné práce, které jsou hodně důležité. Musí se udělat do podzimu, aby se nenarušil technologický postup," zdůraznil Radek Horák.







Dispozičně se koupaliště měnit prakticky nebude. Zůstanou 25 metrů dlouhý plavecký bazén, 96 metrů dlouhý tobogán a skluzavka. Nepatrně se zvětší plocha vodní laguny, a propojí se s dětským bazénem. Přibude pár nových atrakcí, chrličů a relaxační (vířivková) lehátka. Dojde k přesunu dětského hřiště a rekonstrukci zpevněných ploch.

Aspoň částečně má chybějící venkovní koupaliště nahradit Trutnovanům krytý bazén. Výjimečně totiž nebude během letních prázdnin zavřený, ale zůstane přístupný denně od 9 do 20 hodin. „Lidé si koupí vstupenku na hodinu, například dospělí za 60 korun, nebo děti za 40, ale můžou zůstat, jak dlouhou budou chtít,“ oznámil Radek Horák. K dispozici bude i jindy nepřístupná venkovní terasa u dětského bazénu se sprchou a lehátky.

V létě 2020 už by mělo být znovu v provozu venkovní koupaliště „Apeloval bych, aby lidé pochopili, že jinak rekonstrukci udělat nelze. Potom ale budou mít ten nejlepší komfort,“ dodal trutnovský starosta.