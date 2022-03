V bývalé masně otevře Trutnov ve středu česko-ukrajinské komunitní centrum

Ve středu začne v Trutnově fungovat česko-ukrajinské komunitní centrum. Vzniklo v prostorách bývalé masny v budově základní umělecké školy na pěší zóně v centru města u pošty. Otevřené bude každou středu od 10 do 17 hodin, v pátek od 14 do 18 a v sobotu od 9 do 11. Trutnovská radnice zřídila v rámci pomoci uprchlíkům z Ukrajiny také klubovnu pro děti, která je otevřená od pondělí v budově Staré radnice na Krakonošově náměstí.

Ve středu se otevře v Trutnově česko-ukrajinské komunitní centrum v bývalé masně na pěší zóně v centru města, | Foto: Deník/Jan Braun

"Naším cílem je, aby se nově příchozí Ukrajinci cítili vítáni, aby ze sebe co nejrychleji setřásli otřesné zážitky, které mají za sebou. Nejsme na frontové linii a proto pomoc, která se od nás očekává, musí být systémová a zaměřená na budoucnost. Chceme nabídnout zejména takovou formu podpory, která umožní Ukrajincům, aby si následně pomohli sami. Klubovna umožní maminkám nastoupit do práce a stát se soběstačnými. Komunitní centrum je cestou k vzájemnému poznání a pochopení," uvedl starosta Trutnova Michal Rosa. Trutnov schválil dva a půl milionu pro Ukrajinu, Ondráček u toho chyběl Komunitní centrum slouží především k získávání praktických informací, předávání zkušeností, setkávání a navazování vzájemných vztahů mezi občany Trutnova a Ukrajiny. Náplní centra budou i vzdělávací akce, jazykové kurzy a základní poradenství. Zájemci v něm naleznou základní technické vybavení jako wi-fi připojení, počítač, tiskárnu. Koordinátorem je rodačka z Ukrajiny, která v Trutnově žije déle než rok a hovoří jak ukrajinsky, tak česky. Uprchlíci už stihli v Trutnově porod, město pro ně plánuje komunitní centrum "Lidé, kteří k nám v současné době přicházejí, jsou vzdělaní, aktivní a schopní si řadu věcí sami vyřešit, a tento prostor jim k tomu poskytne potřebné zázemí. Budeme opravdu rádi, když se z komunitního centra stane místo setkávání ukrajinské kultury s tou naší. Ukrajinci zde najdou potřebné informace o životě, práci a službách v Trutnově a Trutnováci zde naleznou odpovědi na otázky o životě uprchlíků a jejich potřebách a třeba i nová přátelství," vysvětlil místostarosta Trutnova Tomáš Eichler. Lidé a firmy z Trutnova můžou přispět na pomoc Ukrajině darovacími smlouvami Klubovna pro děti sídlí ve Staré radnici na Krakonošově náměstí. Je určena pro děti ve věku od 2 do 6 let a má kapacitu 25 dětí, které tam můžou chodit denně od 6.30 do 15.00. "Provozní dobu budeme případně upravovat na základě požadavků od maminek dětí s ohledem na jejich pracovní dobu," upřesnil Dušan Rejl, vedoucí odboru sociálního, školství a zdravotnictví Městského úřadu Trutnov. Děti mají k dispozici velkou společenskou místnost, kde mají hračky, postýlky na spaní, stolky a židličky, kde si mohou kreslit a vyrábět. Každý den mají také zajištěna dvě jídla, svačinu a oběd. V případě zájmu mohou ukrajinské maminky kontaktovat vedoucí klubovny paní Richtrovou na telefonním čísle +420 778 449 840 nebo na e-mailu ukrajinatrutnov@gmail.com. V Trutnově vaří pro ukrajinské vojáky. Míří k nim guláše či vepřo-knedlo-zelo