Ještě nedávno v Trutnově odchytávali kočky jen v případě podezření na zranění nebo nemoci. Teď se ale situace mění. Divokých koček a bezprizorních koťat je tolik, že se radnice rozhodla razantně zabránit jejich dalšímu nekontrolovanému množení. Spustila tzv. kastrační program.

Poznat je to i podle toho, že po městě jsou už několik dnů rozmístěné odchytové klece. Městští policisté je pravidelně kontrolují. Chycené kočky předají veterináři, který provede kastraci, odčervení a případně další ošetření divokého zvířete. „Vše probíhá v narkóze a zvířata nijak netrpí, naopak je o ně profesionálně postaráno,“ ujišťuje Karolína Benešová, vedoucí Psího útulku Trutnov.

Kastrací se u toulavých koček předchází nechtěným koťatům, o která se mnohdy kočka není schopna sama postarat. Mnohdy pak koťata umírají hladem, zimou nebo následkem nemoci.

Po kastraci se kočky zotavují v útulku. Po uzdravení jsou vypuštěné do města ve stejné lokalitě, kde byly odchycené. Koťata, pokud je u nich možné začlenění do lidské společnosti, jsou nabídnuta k adopci.

Toulavé kočky se nejvíc objevují v místech, kam jim místní obyvatelé dávají potravu. V Trutnově zejména v ulicích Úpská Žižkova, Benešova a Vězeňská. „Máme ve městě několik lokalit, kde se zdržují divoké kočky, protože je zde občané z dobré vůle krmí. Kočky se však stále množí a my jim zavedením kastračního programu chceme pomoci. Vše probíhá naprosto v souladu se zákonem a především ku prospěchu zvířat,“ zdůrazňuje trutnovský starosta Ivan Adamec.

Snahu o systémový odchyt a kastraci občas zhatí ortodoxní milovníci zvířat. Kočky v klecích osvobozují, místo aby zavolali strážníky, kteří na celou věc dohlíží. „Prosíme občany, aby chycené kočky z klece nepouštěli. Bohužel se toto již několikrát stalo a naše snaha pak přijde vniveč. Ať raději zavolají na naši linku 156 a my pro kočku přijedeme,“ žádá Radek Svoboda, ředitel Městské policie v Trutnově. Odchyt divokých koček je dlouhodobá záležitost a zatím bude probíhat průběžně dle potřeby.

Odchyt divokých koček je dlouhodobá záležitost. V Trutnově bude probíhat průběžně, podle aktuální situace. Pro srovnání: V sousedním Dvoře Králové nad Labem ročně vykastrují třicet volně žijících koček. Kastrační program tam mají už téměř pět let, takže situace s toulavými nebo přemnoženými kočkami ve Dvoře není tak extrémní, jako v jiných městech.

Mnohde se ale místo radnic starají o aspoň nějakou regulaci jen majitelé útulků. Dobrovolně a v drtivé většině případů ze svého. Trvají ale na tom, že situace s přemnožením koček je zoufalá a že hlavní část zodpovědnosti leží na městech. Zapojit by se podle nich měla co nejdříve. Pokud se tak nestane, kočky se za jediný rok můžou přemnožit natolik, že pak bude těžké najít řešení. „Co uděláte s tím, když najednou objevíte dvacet koček na jednom místě, kde nejsou žádané?“ ptá se například Alena Škarková z útulku Záchranné pacičky ve Slatině nad Zdobnicí.

Zabránit novodobému problému by mohli přímo majitelé koček, pokud by je nechali včas vykastrovat, zvlášť pokud je volně pouštějí na procházky. Jinak může problém narůst do obřích rozměrů, vždyť každá kočka může mít koťata až třikrát do roka. Už nyní je koček v ulicích strašně moc. Počet letos narostl až k horní hranici většiny útulků v kraji. Útulky jsou plně využité.

Kastrace přitom není drahá, veterináři v kraji ji provádějí za ceny od 500 do 1000 korun.