Situace s výskytem koronaviru je vážná, vedení města Trutnova chce proto oslovit o pomoc všechny osoby se zdravotnickým vzděláním, které se profesi momentálně nevěnují. Mohly by přispět ke zdárnému překonání kritické situace.

Pondělní zasedání bezpečnostní rady ORP Trutnov v malém sále Městského úřadu v Trutnově. | Foto: Miloš Šálek

"Rád bych oslovil všechny zdravotníky, kteří tuto práci aktuálně nedělají, a mají zdravotnické vzdělání, aby se přihlásili na telefonní číslo 730 170 485. Jde nám o to, mít přehled o zdravotnických zálohách, o lidech, kteří by mohli přijít pomoci, pokud by se situace vyvíjela mimořádně špatným směrem," řekl místostarosta Trutnova Tomáš Eichler.