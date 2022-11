Situace na trhu s energiemi se do slavnostního osvětlení a vánoční výzdoby města nepromítne. Trutnov pouze po Novém roce urychlí její zhasnutí, protože mu v závěru roku končí fixace cen energií. „Výzdobu začneme balit 2. ledna. Nebudeme ji ponechávat déle, jak bylo zvykem, protože od Nového roku budeme mít energii za jiné ceny. A například šest dní rozsvícené vánoční výzdoby po Novém roce by nás mohlo vyjít dráž než celý měsíc letos v prosinci,“ vysvětlil starosta Trutnova Michal Rosa.

„Trutnov vyzdobíme tak, jak jsou občané zvyklí. Dojde pouze k výměně žárovek za energeticky šetrnější LED žárovky. Už na tom pracuje správce veřejného osvětlení,“ uvedl Rosa.

Lidé v Trutnově se těší na tradiční vánoční výzdobu i adventní akce. Potvrzuje to Jan Souček. "Těšíme se na vánoční výzdobu a doufáme, že bude letos konečně na Krakonošově náměstí pořádný strom. Vánoční trhy by mohly být trochu pestřejší, hlavně s nabídkou rukodělných výrobků. Trochu mě mrzí, že nebude Silvestrovský ohňostroj, ale chápu, že se peníze z městského rozpočtu dají využít jinak. Nicméně nějakou oslavičku příchodu nového roku na náměstí bych uvítal, nějaké vystoupení by mohlo zorganizovat Uffo s Liborem Kasíkem, který je hodně schopný organizátor," vyjádřil se Jan Souček.

"Důvody zrušení ohňostroje nejsou pouze finanční, ale také technické a bezpečnostní. Během příštího roku budeme se společenským centrem hledat řešení a připravíme něco pěkného k oslavě příchodu nového roku 2024,“ sdělil starosta ke zrušení Silvestrovského ohňostroje.

Trutnov instaluje vánoční výzdobu v ulicích města do 27. listopadu tak, aby byla kompletní při slavnostním rozsvícení vánočního stromu na Krakonošově náměstí. Od té chvíle bude Trutnov svítit vánočními ozdobami nejen v centru, ale také na Zelené Louce a v dalších částech města. Na světly ozdobený strom se mohou těšit také občané Poříčí či Starého Rokytníku. „Každý rok před Vánocemi připravujeme novinku a letošek nebude výjimkou. Přidáme čtyři nové světelné převěsy, které ozdobí pěší zónu,“ prozradil plány David Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov. Chystá se také výzdoba stromků v podloubí od dětí z mateřských škol.

O druhu vánočního stromu, který bude stát na Krakonošově náměstí, sice ještě Trutnov nemá rozhodnuto, jistou má ovšem zajímavou finanční podporu při slavnostním rozsvícení 27. listopadu. ČEZ přispívá na tuto akci městu tradičně 30 tisíc korun. Firma Vitesco Technologies Czech Republic, která má v Trutnově továrnu, přidá 100 tisíc korun.

Starosta Trutnova Michal Rosa (vlevo) podepsal v pondělí smlouvu se zástupci společnosti Vitesco Technologies Czech Republic, kteří podpoří částkou 100 tisíc korun předvánoční akce města.Zdroj: Miloš Šálek

„Domnívám se, že v dnešní neklidné době je nesmírně důležité podpořit hezké věci, které lidi spojují. Proto mám radost, že můžeme zachovat nejen rozsah vánoční výzdoby, na který jsou Trutnováci zvyklí, ale také tradiční akce Rozsvícení vánočního stromu na Krakonošově náměstí a vánoční trhy. Je skvělé, že i místní firmy to cítí podobně,“ řekl starosta Trutnova.

„Trutnov je skvělé město, kde můžeme podnikat, pracovat a žít. Jako největší zaměstnavatel si vážíme možnosti spojit naši firmu se symbolem Vánoc v Trutnově,“ uvedl Lukáš Rosůlek, jednatel Vitesco Technologies Czech Republic, při pondělním podpisu smlouvy s městem.

