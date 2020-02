Zároveň se stavbou dálnice D11 od Trutnova-Stříteže na hranici s Polskem vyroste na okraji města dálniční oddělení trutnovské policie. Bude součástí nového areálu se Správou a údržbou silnic. Podle šéfa trutnovské dopravní policie Jiřího Prouzy vznikne v místě, kterému se lidově říká Humburák (kopec na příjezdu do Trutnova od Hradce Králové). Dálniční policisté dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost provozu, odhalují také trestné činy a přestupky.

Ministr dopravy Karel Havlíček chce přiblížit termíny otevření české i polské dálnice. "Potřebujeme postavit úsek Trutnov - státní hranice o několik let dříve," řekl. | Foto: ŘSD

Dostavba dálnice D11 má začít podle plánů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v roce 2024, hotová má být podle lednových údajů ŘSD v roce 2027. V minulém týdnu ale nový ministr dopravy Karel Havlíček oznámil po jednání v Polsku, že chce dostavbu úseku z Trutnova výrazně zrychlit a přiblížit termíny otevření české i polské dálnice. "Potřebujeme postavit úsek Trutnov - státní hranice o několik let dříve," prohlásil ministr Havlíček. Poláci potvrdili, že budou mít hotovo do tří let.