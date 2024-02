Jana Součka, který bydlí na největším trutnovském sídlišti Zelená Louka, zvýšení daně z nemovitosti samozřejmě nepotěšilo. „Za mě je to nehoráznost takhle ždímat lidi. Je to děs, o co nás tato vláda v čele s ministrem financí ještě obere. Už je to skoro jako v pohádce Tajemství staré bambitky, bude se platit daň z každého prdu, jak to dělali rádcové Ferenc a Lorenc. Měli by si ukrojit sami od pusy,“ čertil se.

Přiznání daně z nemovitosti, které bylo nutné podat do 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání museli podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.

Daň z nemovitosti se vypočítává z několika koeficientů, které násobí základní sazbu. Ta v případě budovy obytného typu, mezi které se řadí rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti, stoupla za metr čtvereční ze 2 korun na 3,50.

„Takhle skokové navýšení daně se nám nelíbí. Pokud se daň navyšuje, mělo by to být dle našeho názoru maximálně o inflaci. Také nesouhlasíme s tím, že celá částka nepřipadne pouze obci, která by vybrané finance mohla dále investovat na rozvoj vlastní infrastruktury,“ namítl Michal Frejvald, který žije s rodinou v ulici Na Kopečku nedaleko Krakonošova náměstí v centru Trutnova.

Jednou z položek, kterou se základní sazba násobí, je i místní koeficient, který si města určují sama v rozmezí 1 až 5. V Trutnově je nejnižší koeficient 1,4, nejvyšší 3,5. Trutnov ho pro letošní rok nezvyšoval a například pro zmíněné sídliště Zelená Louka je 2,5, pro ulici Na Kopečku 3,5. Následně se hodnota násobí ještě koeficientem podle velikosti obce. Trutnov jako druhé největší město Královéhradeckého kraje patří do kategorie 25 000 - 50 000 obyvatel. Na konci článku máme modelový příklad, podle něhož si vaši daň můžete jednoduše spočítat - stačí zadat velikost vašeho bytu/domu.