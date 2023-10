/FOTO, VIDEO/ Dopravní situaci v Trutnově a okolí zkomplikuje od pondělí 9. října úplná uzavírka Vlčické ulice mezi Trutnovem - Horním Starým Městem a Vlčicemi. Královéhradecký kraj opraví čtyřkilometrový úsek dezolátní silnice třetí třídy za necelých 20 milionů korun během tří týdnů, do 29. října. V tomto týdnu již začalo frézování vozovky. Zároveň pokračuje uzavírka ve Volanově, kde ŘSD staví most.

Obyvatelé Pilníkova a Vlčic dostanou výjimku při průjezdu uzavírkou ve Volanově, stejně jako ji dosud mají občané Trutnova. | Foto: Deník/Jan Braun

Ve směru od Pilníkova do Trutnova tak došlo ke kuriózní situaci. Silnice ve Vlčické ulici kolem chatové osady Peklo totiž slouží jako objízdná trasa při uzavírce ve Volanově na silnici první třídy. Do svízelné situace se tak dostali především obyvatelé Pilníkova a Vlčic, pro které by se tak uzavřely obě přístupové trasy do Trutnova, kam řada lidí jezdí do zaměstnání.

Silnice ve Vlčické ulici mezi Trutnovem a Vlčicemi je ve velmi špatném stavu, opraví ji Královéhradecký kraj.Zdroj: Deník/Jan Braun

Během uzavírky ve Volanově, která má skončit v závěru října, mají výjimku obyvatelé Trutnova. Ti můžou stavbu objíždět provizorně přes úzkou cestu v ulici U Sokolovny. Výjimka teď bude platit rovněž pro občany Pilníkova a Vlčic.

Po jednání hejtmana Martina Červíčka a starosty Trutnova Michala Rosy prověřil Královéhradecký kraj možnosti, jak se s objízdnou trasou vypořádat v rámci své stavby ve Vlčické ulici.

„Jediný rozumný postup v tuto chvíli je umožnit občanům Pilníkova a Vlčic průjezd objízdnou trasou v ulici U Sokolovny, kterou dosud mohli z kapacitních důvodů využívat pouze občané Trutnova. Po dobu oprav Vlčické tak bude tato objízdná trasa k dispozici i obyvatelům obou obcí,“ řekl Deníku hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Zdroj: Deník/Jan Braun

„Chci poděkovat městu Trutnovu, konkrétně starostovi Michalu Rosovi, za pomoc s řešením a za vstřícný přístup k problému, který vznikl neplánovaným souběhem oprav. Původní organizační a technická opatření nebyla pro občany dotčených obcí uživatelsky vyhovující. Nové řešení, na kterém jsem se se starostou domluvil, je pro ně jistě komfortnější,“ dodal hejtman.

„Uvědomujeme si, jak zamotaná celá situace je, a že nikdo z těch, kdo nyní hledají východisko, ji nezavinil. V tuto chvíli je Trutnov jediným aktérem, který má v ruce klíč k jejímu řešení,“ uvedl starosta Trutnova Michal Rosa. „Městská policie ve Volanově denně na situaci dohlíží a v této činnosti bude i nadále pokračovat. Chceme, aby dopady na naše občany žijící v těsné blízkosti objízdné trasy byly co nejmenší, ač už tak musejí denně zvládat nápory aut jedoucích pod jejich okny,“ řekl starosta Trutnova.

„Jsme za takové rozhodnutí rádi, je to obrovská úleva. Hrádeček, kudy by se muselo jezdit, by to odnesl. Je to nejrozumnější řešení,“ ocenil udělení výjimky starosta Pilníkova Josef Červený. Uvítala to i ředitelka domova pro seniory v Pilníkově Markéta Gábrišová. „Je to pro nás skoro na oslavu. Situace s cestou do Trutnova by byla mimořádně složitá, náročná a komplikovaná, tak jako pro řadu obyvatel Pilníkova.“

Most ve Volanově staví Ředitelství silnic a dálnic, průjezdný má být v posledních říjnových dnech. ŘSD zahájilo práce za 7,6 milionu korun před odbočkou na kemp Dolce 2. srpna, když musel být zbourán původní most a postaven nový.

„Na konci října dojde podle plánu ke zprůjezdnění mostu ve Volanově. Během listopadu budou ale stále pokračovat dokončovací práce,“ upřesnila mluvčí krajské Správy Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.

Zdroj: Deník/Jan Braun

Do konce října má trvat uzavírka silnice I/16 mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi. ŘSD tam provádí rekonstrukci vozovky, termín ukončení má být do 31. října.

V Trutnově se očekává další uzavírka na frekventované silnici I/16 Na Struze, kam má být umístěna nová skleněná lávka. Trutnov bude letos realizovat ještě dvě menší akce v oblasti dopravy - vybudování přechodu pro chodce se středovým ostrůvkem a navazujícím chodníkem ve Volanově naproti průmyslové zóně a dokončení opravy Rýchorské ulice včetně autobusové zastávky a přechodu pro chodce. Město plánuje také připojit parkoviště Základní školy V Domcích na sousedící kruhový objezd, k tomu však dojde až v příštím roce.