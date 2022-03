Týkají se nejfrekventovanějších cest. Opravovat se bude výpadovka na hory v Krkonošské ulici vedle obchodní zóny u Teska, jedna z přístupových cest do Polska z Babí přes Stachelberg do Prkenného Dolu a Polská ulice. Klíčovou dopravní tepnu u bývalé porodnice na příjezdu do města od Hradce Králové a Jičína v Pražské ulici odřízne stavba kruhového objezdu. K tomu se bude kompletně opravovat Národní ulice nedaleko centra města. Nejdříve, v pondělí 4. dubna, začne stavba kruhového objezdu. O tři dny později se rozjede rekonstrukce silnice u Stachelbergu.

Rovněž v dubnu má začít rekonstrukce silnice I/14 v Krkonošské ulici za 27,5 milionu Kč. Dva a půl kilometru dlouhý úsek mezi kruhovým objezdem se sochou Rýbrcoula a čerpací stanicí RobinOil, který je stěžejní cestou do Krkonoš, bude Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravovat do června letošního roku. Konkrétní datum zahájení ŘSD neupřesnilo. "Stavební práce se budou provádět po polovinách šířky vozovky a v úsecích, jejichž délka bude umožňovat přehlednost dopravní situace. Provoz bude řízen kyvadlově," sdělila Petra Drkulová z týmu komunikace ŘSD.

Dejte nám radary a chodník, žádají obyvatelé Babí. Bojí se pohybovat u silnice

DESÁTÝ KRUHOVÝ OBJEZD

V pondělí 4. dubna začne ŘSD stavět kruhový objezd v Trutnově u bývalé porodnice na problematické křižovatce ulic Pražská, Žižkova a Úpická. V Trutnově, který je okružními křižovatkami pověstný, to bude desátý kruhový objezd. Výstavba za 33,8 milionu Kč potrvá do prosince letošního roku.

FOTO: Kruhové objezdy zdobí drak, nosorožec, zámek i koruna

ŘSD zároveň vybuduje dva nové ostrůvky na přechodech pro chodce v okolí mateřské školy Na Struze. Ty by měly zvýšit bezpečnost chodců při přecházení frekventované páteřní komunikace. Doprava bude v době stavby jednosměrná ve směru od Hradce Králové do centra Trutnova. V opačném směru, z centra města, povede objížďka přes Úpské nábřeží a ulici Československé armády. Výjimku v průjezdu stavbou budou mít pouze některé linkové autobusy a MHD v pracovní dny od 5.00 do 19.00, kdy jim bude umožněn průjezd křižovatkou i v opačném směru při řízení provozu pracovníky stavby. Po celou dobu stavby bude uzavřena část ulice Žižkova po křižovatku s ulicí Palackého.

ŘSD vybuduje v Trutnově kruhový objezd i úplně novou silnici v Poříčí

NEJDRAŽŠÍ BUDE OPRAVA SILNICE U STACHELBERGU

Další dopravní stavba, která se rozjede v dubnu, se týká rekonstrukce silnice z městské části Trutnova Babí přes Stachelberg, kde se nachází známá dělostřelecká tvrz, do Prkenného Dolu u Žacléře. Řidiče čeká úplná uzavírka, nejprve do 10. července z Prkenného Dolu ke Stachelbergu a poté do konce října až k Babí. Kvůli tomu bude letos otevřená dělostřelecká tvrz Stachelberg pouze do 10. července. Objízdná trasa povede přes Zlatou Olešnici.

Stachelberg zahájí sezonu, vyrazí tam vojenská technika. Spolek koupil lafetu

Půjde o jednoznačně nejdražší opravu. Financovat ji bude Královéhradecký kraj. Stát bude 158,5 milionu korun. Jde o první etapu úseku dlouhého 3,6 km, kterou chtějí silničáři stihnout do zimy. V dalších letech se má zkompletovat oprava silnice až do Trutnova.

Silnici mezi Prkenným Dolem a Babím čeká od 7. dubna úplná uzavírka.Zdroj: Město Žacléř

"V minulých jsme opravili úsek z Královce do Žacléře do Prkenného Dolu, letos bude pokračovat rekonstrukce z Prkenného Dolu před Babí. Potom nám bude chybět třetí etapa, z Babí do Trutnova, máme ji vyprojektovanou," uvedl Jiří Koutník, technicko-obchodní náměstek Údržby silnic Královéhradeckého kraje.

Podle něj je mimořádně finančně i časově náročná především sanace svahů. "Na tomto bezmála čtyřkilometrovém úseku je množství svahů, kvůli kterým silnice ujíždí. Vybudují se tam proto vyztužované svahy," vysvětlil Koutník. "Do zimy chceme tento úsek zprovoznit. Loni jsme záměrně rekonstrukci neprováděli, zkoordinovali jsme totiž postup s ŘSD, které v loňském roce opravovalo silnici první třídy ve Zlaté Olešnici a přes Babí vedla objížďka," dodal.

Trutnov vylepší Bojiště i Dolce, opozice by zrušila ohňostroj a zkrouhla CirkUFF

Další stavební akce v Trutnově přijde v Polské ulici od železničního přejezdu ke křižovatce ve Voletinské ulici, kde dojde k výměně vodovodu, kanalizace a vozovky. Město tam zároveň postaví kilometrový chodník za 15,8 milionu korun. Úplná uzavírka na silnici I/16, kterou bude opravovat ŘSD za 22,5 milionu, potrvá od června do listopadu. Další uzavírka přijde v Národní ulici, kde bude město od května do konce roku opravovat vozovku za 17,7 milionu korun.

V dalších letech se musí řidiči připravit především na masivní stavební akci na nejvytíženější křižovatce u kina Vesmír, kde sedmdesát let starý Špitálský most nahradí nová betonová konstrukce a podchod. Od roku 2024 pak zahltí dopravu v Trutnově provoz z nové polské dálnice.

Točité schodiště a podchod. Trutnov a ŘSD se shodly na nové podobě mostu u kina