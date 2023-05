Osmnáctý ročník trutnovských dračích slavností vyvrcholil v sobotu večer hojně navštíveným průvodem městem, vyzdvižením draka na věž Staré radnice na Krakonošově náměstí a ohnivou show v podání dívčí skupiny Ilusias. Drak tam bude viset do konce září.

Dračí slavnosti v Trutnově vyvrcholily v sobotu večer průvodem městem a vyvěšením draka na věž Staré radnice. | Foto: Miloš Šálek

Dračí slavnosti pořádané spolkem Trutnov město draka měly letos podtitul O našem lese. První akce se konala už poslední dubnovou sobotu v Bohuslavicích, kde organizátoři připravili v lese meditativní magický obřad, vycházející z bohaté regionální mytologie. Hlavní události přišly tento víkend. V pátek se vydali zájemci do městského parku na naučnou stezku akustických hudebních nástrojů. V místě, kde v minulosti stála restaurace Zámeček, si mohli užít hudební vystoupení několika souborů a zároveň se občerstvit v improvizované kavárně.

Stěžejním dnem tradičních slavností byla sobota, kdy zaplnily centrum města. Lidé se mohli podívat na několika místech na divadelní a hudební vystoupení, vydat se do dětského průvodu i tajemného podzemí ve Vodní ulici. Dračí slavnosti vygradovaly velkolepým večerním průvodem od kina Vesmír na Krakonošovo náměstí, do kterého se zapojily desítky účastníků. Draka doprovodily na jeho letní místo za halasného řinčení a provolávání Už ho nesou!

Šest metrů dlouhého, kovového draka, který váží i s dřevěným podstavcem 350 kilogramů, neslo deset mužů v červených kápích. Na historickou věž Staré radnice byl zavěšen pomocí kladky. Letos to bude naposledy, kdy symbol města Trutnova budou moct obdivovat na náměstí obyvatelé a turisté během léta. Po dračích slavnostech v příštím roce totiž zamíří kovový drak natrvalo do Brna. Členové spolku Trutnov město draka se tam s ním vydají v duchu tisíc let staré pověsti.

