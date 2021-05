Stejně jako v loňském roce, tak ani letos se nemohlo kvůli epidemiologické situaci konat populární vyzdvižení draka na věž Staré radnice při Dračích slavnostech. Ty tradičně provázel vícedenní program vrcholící magickým večerním průvodem městem za velikého zájmu obyvatel Trutnova i návštěvníků města, který organizoval spolek Trutnov město draka. Ten draka letos vyzvedl v sobotu první květnový den z dračí sluje ve Vodní ulici a přenesl na Krakonošovo náměstí.

Byla to pořádná fuška. Drak je vyrobený z několika druhů kovu. I s dřevěnou podestou váží zhruba 350 kilogramů. Neslo ho deset mužů. Na historickou věž Staré radnice byl zavěšen pomocí lan a kladky. Tam přečká léto a vydrží zpravidla do konce září, než se odebere zpět do trutnovské dračí sluje.