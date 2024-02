Umíte si představit Krakonošovo náměstí v Trutnově bez draka zavěšeného hlavou dolů z věže Staré radnice? Šest metrů dlouhá a 350 kilo těžká saň se stala během dvaceti let neodmyslitelnou součástí centra v hlavní turistické sezoně. Zůstane jí i nadále. Spolek Trutnov - město draka ho sice v červnu přesune do Brna na koňském povozu při dvoutýdenní pouti napříč republikou, aby připomněl 1000 let starou pověst, ale po slavnostech v jihomoravské metropoli se drak vrátí zpět do Trutnova.

Bude nadále hlavním symbolem městských dračích slavností. Členové spolku plánovali draka věnovat Brnu podle legendy z roku 1024, kdy ho Albrecht z Trautenbergu daroval knížeti Oldřichovi na zemském sněmu v Brně.

„Náš spolek se nikdy netajil přáním věnovat draka městu Brnu. Letos je to totiž 1000 let, kdy podle pověsti odvezli Trutnované vycpaného draka do Brna jako dar knížeti Oldřichovi. Tuto pověst členové našeho spolku vzali téměř doslova a vypravujeme více jak čtrnáctidenní pouť s drakem z Trutnova do Brna. Tam se poté uskuteční společné brněnsko - trutnovské slavnosti,“ uvedl předseda trutnovského spolku Otto Štemberka.

Drak však natrvalo v Brně nezůstane. Je mohutný a nenašlo se pro něj adekvátní místo. „Drak je příliš velký a uvažovaná místa, kde by mohl v Brně být, jsou vesměs v památkové zóně,“ vysvětlil Štemberka. Drak váží i s dřevěným podstavcem 350 kilogramů a měří 6 metrů. Vyrobený byl v roce 2004.

„Je to skutečně tak, drak kvůli velkým rozměrům nebude umístěný v centru Brna a vrátí se po slavnosti do Trutnova,“ potvrdila Petra Motesicky, vedoucí divize marketingu a cestovního ruchu z TIC Brno (turistické informační centrum).

Místo trvale umístěného draka z Trutnova bude v Brně pamětní deska. „Myslíme si, že pamětní tabule s trutnovskou verzí pověsti o drakovi je skvělým náhradním řešením. Trutnov tak bude mít vynikající "reklamu" na nejsledovanější turistické lokalitě v Brně,“ ocenil Štemberka. Pamětní deska bude slavnostně odhalena při dračích slavnostech v Brně v sobotu 22. června. „Oslavy budou jednodenní v centru Brna, při nich se drak bude symbolicky předávat,“ dodala Petra Motesicky.

Spolek Trutnov - město draka obdrží od Brňanů památný zvon, na který se bude zvonit při vyzdvihování draka v Trutnově. „Jednodenní slavnost se uskuteční v Brně na Moravském náměstí a ve Staré radnici, kde dodnes visí známý vycpaný krokodýl - brněnský drak. Akt darování draka se pak odehraje před Novou radnicí na Dominikánském náměstí. Na celý den bude připravený bohatý kulturní program a spousta drobnějších atrakcí. Dá se říct, že to nejlepší z Trutnova chceme převést do Brna,“ popsal podrobnosti Otto Štemberka. Po návratu z pouti z Brna bude drak odpočívat ve své trutnovské „sluji“, na Krakonošovo náměstí se vrátí až příští rok při dalších dračích slavnostech.

Organizátoři z trutnovského spolku a TIC Brno na společné podobě slavností pracovali dlouhodobě, dokonce podepsali deklaraci o spolupráci. Akci podporují obě radnice. Na neobvyklou výpravu do Brna získá spolek dotaci 350 tisíc korun, kterou schválili trutnovští zastupitelé.

Členové spolku uvažovali, že vyrobí nového draka pro případ, že by zůstal natrvalo v Brně. Trutnováci si totiž na draka zvykli a jen těžko by se smiřovali s tím, že o něj úplně přijdou. Na novou verzi však nedojde. „Nedávalo by smysl vytvářet nového draka, když se ten stávající vrátí do Trutnova. Hodně lidí nám děkuje, ale my jsme byli rozhodnuti od samého počátku, že jednou zůstane v Brně. Ale zřejmě to tak osud namíchal, a tak se se jeho návratu nebráníme,“ řekl Otto Štemberka.

Na sklonku 16. století sestavil z rozličných listin a legend trutnovský kronikář Simon Hüttel kroniku O počátcích panství Trutnov a Žacléř. Do ní umístil i erbovní pověst o zabití trutnovského draka. Ve stručnosti pověst vypráví, že drak byl zabit v roce 1006 v místech dnešního Trutnova a v roce 1024 byl odvezen jako dar do Brna na zemský sněm. V Trutnově v roce 2004 vznikl spolek Trutnov - město draka, který ve spolupráci s městem pořádá každoroční Dračí slavnosti, které ztvárňují vždy jednu pověst z výše zmíněné kroniky. Za téměř 20 let si získaly slavnosti velikou oblibu a jsou známé svým originálním programem a magickou atmosférou při rituálu nesení a vyzdvižení draka na věž Staré radnice.

