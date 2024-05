Jak se v prvním roce existence ukázalo, na české poměry unikátní galerie láká množství návštěvníků jezdících do Krkonoš. Vybudovala si velké renomé. A plánují se další velké projekty.

„ EPO1 je největší soukromá galerie v České republice. Prostor je opravdu ojedinělý a obrovský. Díla, která v menších galeriích vyniknou, vypadají v EPO1 jako drobná. Je proto i z druhé strany těžké pracovat s takovým prostorem. Úplně nejvíc specifické je to, že u nás sochy vznikají,“ vyzdvihl výjimečnost trutnovské galerie.

Během prvního roku od otevření navštívilo EPO1 v Poříčí bezmála 15 tisíc návštěvníků. „Kvůli pokračujícím stavebním úpravám jsme neměli otevřeno celý rok, ale zhruba 10 měsíců. Za tuto dobu přišlo do EPO1 čtrnáct a půl tisíce lidí. To předčilo moje očekávání,“ uvedl ředitel EPO1 Jan Kunze.

„Je krásné, že konečně přicházejí do kultury soukromí mecenáši, kteří poskytují nové prostory pro prezentaci umění. Byl jsem v Trutnově několikrát, už na první výstavě, která byla nádherná,“ řekl Kejval. Na výstavu Jízda plánuje přijet znovu s manželkou, aby si ji detailněji prohlédl.

Jiří Kejval se objevil v Trutnově ve čtvrtek při vernisáži velkolepé výstavy Jízda věnované cyklistice. Nebylo to poprvé, ani naposledy, kdy EPO1 navštívil.

„Jsme moc spokojení. Ačkoliv jsem byl ze začátku opatrnější na prognózy, tak teď můžu vyslovit jen samé superlativy. Je pro nás velkou devízou, že tady jsou Krkonoše. V létě a během zimních prázdnin máme nejvíce návštěvníků. Lidé, kteří přijedou do Krkonoš na dovolenou, často navštíví i naši galerii, zvláště když prší. Strávit jeden den z dovolené v galerii je ideální,“ podotkl ředitel Centra současného umění.

Plánují další projekty, bude to bomba

Kunze se kvůli projektu EPO1 přestěhoval z Opavy do Trutnova. I proto je nadšený, že se galerie takovým způsobem chytila. Do Trutnova ho zlanařil Rudolf Kasper. „Viděl jsem, že pan Kasper je vizionář, který umí věci správně směřovat. Kvůli malému projektu bych se nikam nestěhoval. EPO1 je prostě velká věc, kterou zaznamenala republika už v prvním roce vzniku. Věřím, že bude známá i v rámci střední Evropy,“ dodal Jan Kunze.

Světově výjimečná výstava děl se zaměřením na cyklistiku ve čtvrtek začala, na dalších atraktivních projektech se už pracuje. „Musíme myslet hodně dopředu, protože když chcete dostat do takového velkého prostoru velké jméno, musí si vyčlenit dostatečný čas v předstihu na přípravu a realizaci. Například příprava současné výstavy Jízda trvala rok. Máme rozjednané projekty na minimálně dva až tři roky dopředu. Pokud vyjdou, bude to bomba,“ naznačil ředitel, že EPO1 chystá další velké věci.

Pokračovat bude rekonstrukce celého areálu. „Ještě nemáme otevřené všechny prostory původní elektrárny. Existuje hodně míst, kam se lidé nedostanou. Příští rok otevřeme další. Stavební práce budou pokračovat úpravou vrchních pater. Otevřeno budeme mít do listopadu, pak zavřeme. V galerii chystáme depozitář, který by měl být dokončený do jara příštího roku. Vybudujeme také konferenční klubový prostor,“ popsal plány Jan Kunze.

Mohlo by vás také zajímat: Průvod velbloudů v Paříži měl účastníky z Krkonoš. Ochutnali sýr i kefír