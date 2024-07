V Trutnově jsou už od neděle. Vzaly si dovolenou, přijely karavanem. Ve středu byly mezi prvními, kdo přišel do areálu Bojiště na festival Obscene Extreme. „Ráno jsme si daly drink, namalovaly jsme se, ujasnily si, jak bude dnešní den vypadat. Do neděle vydržíme určitě. Festival jsme otvíraly a budeme ho zavírat,“ měla jasno o náplni prvního červencového týdne trojice jeptišek v převleku. „Má to být hlavně legrace. Věděly jsme, že když si vezmeme kostým v trojkombinaci, bude to trefa do černého,“ dodaly a odkráčely vstříc festivalovému reji, který se začínal rozjíždět na plné obrátky.

V Trutnově na Bojišti začal ve středu 3. července hudební festival Obscene Extreme. | Video: Jan Bartoš

Navzdory extrémům a výstřednostem má Obscene Extreme pověst jednoho z nejpřátelštějších festivalů. Vyhlašuje nulovou toleranci pro jakékoliv projevy násilí a obtěžování. „Trutnov je náš domov a rádi bychom zde zůstali navždy,“ připomněli organizátoři.

Ještě než zahrála první z 84 kapel, dostaly návštěvníky festivalu do varu soutěže. Rozdováděly je zběsilý závod v popelnicích, klouzání po břiše namazaném lubrikantem se shazováním obřích kuželek, pití teplé slané vody a tradiční výprask dobrovolníkům se soutěží o ocelovou zadnici.

„Je to tady super. Hudba, jídlo, pití a všechno okolo. Jezdím sem od roku 2018, kamarád už od roku 2009,“ užívala si začátek festivalu Claudia z německého Hamburku, která přijela do Trutnova s partou přátel. Martinu Rachmanovi, který žije v Praze, se líbí pohoda a přátelská atmosféra. Na Obscene Extreme v Trutnově je po patnácté. „Je to velice výjimečný, opravdu jedinečný festival. Hudba je tvrdá, ale každý z fanoušků ví, co si může dovolit. Jsme tady jedna velká rodina.“

close info Zdroj: Jan Bartoš zoom_in Tři dívky Kateřina, Veronika a Anna dorazily na festival Obscene Extreme v Trutnově v převleku jeptišek.

Richard Havle z Kněžnice u Jičína patří mezi stálice a nejvěrnější účastníky Obscene Extreme. Kromě prvního byl na všech ročnících festivalu, který letos slaví 25 let. „Je to nejúžasnější festival v naší zemi. Trutnov a Bojiště prostě miluju,“ zdůraznil. V jednom z mnoha stánků prodává trička, kšiltovky, kulichy, CD, kazety, vinyly, nášivky i odznáčky s erotickými symboly. „Je zajímavé, že odznáčky se sexuální tematikou kupují z 95 procent holky,“ pousmál se.

Podle hlavního organizátora festivalu Obscene Extreme Miloslava Čurbyho Urbance je návštěvnost bezmála dvojnásobná oproti minulému roku. Letošní ročník je výjimečný nejen tím, že festival slaví 25 let od založení, ale jeho zakladatel a šéf bude mít 4. července 50. narozeniny. I proto poskládal mimořádnou sestavu kapel.

Největší hvězdou letošního ročníku bude americká death metalová kapela Autopsy z Kalifornie, která vystoupí v sobotu 6. července ve 22.15. Jejich bubeník Chris Reifert je jedním z průkopníků death metalu ve světě. „Je opravdu něco výjimečného, že budeme mít na Bojišti takovou legendu. Je to úžasná kapela, která bude poprvé v Česku. Nikdy nehrála ve východní, ani střední Evropě,“ upozornil Urbanec.

Ten počítá s tím, že festival Obscene Extreme bude pokraovat na Bojišti i v dalších letech. „V Trutnově je to skvělé. Máme ohlášený termín ročníku 2025, už tři měsíce na něm pracujeme. Máme domluvené kapely, ale zatím jsem je neohlásil. Počkáme až po letošním festivalu, samozřejmě. Ale taky to vypadá dobře,“ řekl Miloslav Čurby Urbanec.