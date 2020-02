Do Janovic nepojedou vlaky, nastane výluka

Na železnici se chystá další výluka. Ve dnech 23. až 27. března nepojedou vlaky z Trutnova do Janovic na trati 047 Trutnov hlavní nádraží - Teplice nad Metují, a to vždy od 9 do 11 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta