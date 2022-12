FOTO: Trutnov je bez silvestrovského ohňostroje. Připomeňte si ten poslední

/FOTOGALERIE/ Silvestrovský ohňostroj na Krakonošově náměstí v Trutnově se nekoná, město v listopadu oznámilo, že ho ruší. Ohňostroj nebyl na náměstí ani v předchozích dvou letech, to kvůli pandemickým opatřením. Poslední silvestrovský ohňostroj tak zažil Trutnov při příchodu roku 2020. Jak to tehdy vypadalo, to si můžete připomenout ve fotogalerii Miloše Šálka.

Poslední silvestrovský ohňostroj. Takhle se slavil v Trutnově na Krakonošově náměstí příchod roku 2020. | Foto: Miloš Šálek