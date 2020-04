Podle ředitele Uffa Libora Kasíka stojí za myšlenkou šéftechnik Radek Ježek. "S ním také Ondra Beier. Už nějakou dobu vymýšlíme, jak Trutnov rozsvítit a snad se nám to, viz třeba vánoční strom, i daří," uvedl Libor Kasík.

"Kultura, to nejsou jenom umělci, ale také spousta mimouměleckých profesí. Třeba technici. A že my v Uffu ty techniky máme excelentní, to garantuju. Závidí nám je leckdo, třeba i američtí kolegové. Musím je veřejně pochválit," ocenil je Kasík. "Bohužel je taky pravda, že zrovna tahle sorta patří mezi ty nejohroženější. Protože mnozí z nich pracují na sebe, mají velké, mnohamilionové úvěry právě na tu techniku, která je pekelně drahá a bez níž to nejde. Pokud se v létě nerozjedou aspoň některé festivaly, mnoho z nich to zabije," upozornil ředitel Uffa.

Kvůli pandemii koronaviru muselo trutnovské Uffo zrušit či přeložit všechna představení a akce. Na jiný termín musela být přesunuta také největší událost, mezinárodní festival nového cirkusu Cirk-UFF. Jeho 10. ročník se neuskuteční začátkem června, ale až 21. - 27. září.