/FOTOGALERIE/ Trutnov dokončil největší letošní investici, roční rekonstrukci letního koupaliště za 74,5 milionu korun. Ve středu rozjede další akci, při které dostane novou podobu pěší zóna v centru města. Radnice chystá také zásadní modernizaci kina. Zabývá se rovněž tím, jakým způsobem vyřešit situaci s dosud nerealizovanou rekonstrukcí krytého bazénu. Uvažuje o variantě postavit úplně nový, moderní plavecký bazén na jiném místě.

V úterý 30. června bylo poprvé otevřeno veřejnosti letní koupaliště v Trutnově po rozsáhlé roční rekonstrukci. | Foto: Deník/Michal Fanta

První návštěvníci si v úterý ráno vyzkoušeli opravené letní koupaliště v Trutnově. Stavbu se podařilo dokončit v plánovaném termínu do konce června. A to navzdory obrovským peripetiím s dodáním nerezového švédského plechu do bazénů přes italská servisní střediska v době, kdy Evropu paralyzoval koronavirus. O prázdninách tak můžou lidé vyrazit do areálu koupaliště, který má kapacitu 2500 osob.