Trutnov dlouho postrádal veřejné dopravní hřiště, kde by se školáci učili základy bezpečnosti v silničním provozu. Školy musely jezdit na dopravní výchovu do Dvora Králové nad Labem. Při výuce dopravní výchovy budou působit také strážníci Městské policie Trutnov a zaměstnanci organizace BESIP, která vítá každý nový projekt zabývající se problematikou dopravní výchovy.

"Dlouho jsme zvažovali, jaká plocha v Trutnově by byla ideální, abychom tam mohli dopravní hřiště celoročně a nejlépe denně provozovat. A naopak SVČ hledalo hlavní využití asfaltové plochy v areálu Na Nivách. Tudíž řešení se samo nabízelo a je ideální pro obě strany," řekl starosta Trutnova Ivan Adamec.

"Hřiště splňuje parametry pro dopravní výchovu a kapacitně by mělo obsloužit poptávku minimálně místních základních škol. V jednu chvíli se může výuky účastnit až 15 osob. Na ploše o rozměrech zhruba 50 x 20 metrů může být rozmístěno až 50 dopravních značek. Polovina je nainstalovaná na stálo a polovina jsou mobilní značky," upřesnil Josef Khol, ředitel Střediska volného času v Trutnově.

Výstavba dopravního hřiště začala v červenci. SVČ na jeho vybudování požádá o účelovou dotaci ve výši 360 tisíc korun svého zřizovatele, město Trutnov. Otevřeno bude v hlavní sezoně od pondělí do neděle, a to ve třech různých režimech.

"Aby hřiště sloužilo co nejvíce lidem a zároveň se zde mohla uskutečnit dopravní výchova, kterou mají ve školních osnovách žáci 4. tříd, navrhli jsme systém tří různých režimů," vysvětlil Josef Khol.

PRO VEŘEJNOST: Vstup na dopravní hřiště v tomto režimu nebude zpoplatněn. Lidé zde mohou jezdit na kole, koloběžce, šlapadle či odrážedle, a to pod podmínkou, že budou mít cyklistickou helmu a budou dodržovat provozní řád hřiště.

PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY: Jde především o realizaci dopravní výchovy pro základní a mateřské školy v dubnu a v říjnu v dopoledních hodinách, kdy na hřišti bude probíhat teoretická i praktická výuka pod dohledem pedagogů a policistů.

PŮJČOVNA MOTOKÁR: K dispozici bude 10 šlapacích motokár, z toho 5 menších pro malé děti a 5 pro větší a dospělé. Zapůjčení motokár bude zpoplatněno částkou 30 Kč za 30 minut pro jednu osobu. Půjčovna bude v provozu jen v případě příznivého počasí, od pondělí do pátku od 14 do 18 hodin, o víkendech od 10 do 18 hodin.

V příštím roce chystá Středisko volného času dokoupit další příslušenství, například kola. "Rád bych ovšem upozornil, že nové dopravní hřiště slouží k nácviku bezpečné jízdy a dodržování dopravních předpisů, není to skatepark," dodal ředitel SVČ.

Aktuální informace o zahájení provozu dopravního hřiště budou zveřejněny na webu www.svctrutnov.cz.