Trutnov má pět tisíc roušek, do MHD pouští jedině se zakrytými ústy a nosem

/FOTOGALERIE/ Pět tisíc roušek se podařilo zajistit trutnovské radnici. V úterý dorazily do Trutnova a rozdělují se do místních organizací, které je potřebují nejakutněji. Získají je nemocnice, praktičtí lékaři, Domov pro seniory, Pečovatelská služba, Most k životu, Oblastní charita, záchranáři, hasiči, dopravní zdravotní služba. Zároveň školy a školky, které mohly zůstat v provizorním režimu, a také velké obchodní řetězce i menší obchody.

Město Trutnov získalo v úterý 17. března várku pěti tisíc ochranných roušek. | Foto: Miloš Šálek