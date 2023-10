Skotské hry v Česku? Ano. Patří k tomu kilt, těžkoatletické, dudácké a taneční soutěže. Takzvaných Highland Games se pravidelně účastní Radek Horák z Trutnova, který startuje v těžkoatletických soutěžích. Ty jsou zkouškou síly, vytrvalosti a dynamiky. Skotský pětiboj se skládá z pěti disciplín: hodu kládou, vrhu kamenem, hodu kladivem, hodu závažím do dálky a hodu závažím do výšky.

Radek Horák z Trutnova (vpravo) se stal letošním vítězem české národní ligy Highland Games League v kategorii masters. | Foto: archiv Radka Horáka

Borec trutnovského Spartaku se stal letošním vítězem české národní ligy Highland Games League 2023 v kategorii masters, když se mu podařilo vyhrát během roku všech sedm klání, pořádaných na různých místech v Česku. V polovině září absolvoval mezinárodní závody v Německu, kde v konkurenci soupeřů z USA, Německa, Nizozemska a Švýcarska obsadil cenné 2. místo.

„The Highland Games nejsou jen příležitostí pro soutěžící, aby viděli, kdo je nejsilnější nebo kdo může házet nejdál, nebo dokonce kdo je nejlepší tanečník nebo dudák. Jsou oslavou skotské historie a tradic, které sahají více než 900 let do doby vlády skotského krále Malcolma III.,“ vysvětluje Radek Horák.

„Základna sportovních nadšenců se neustále rozrůstá, ale především výkony se každým rokem posouvají mílovými kroky. To, co dříve stačilo na první místo, dnes nestačí ani na bronz,“ říká Radek Horák, jehož nejsilnější disciplínou je hod kladivem a hod závažím do výšky. Díky pravidelným tréninkům si vytříbil i techniku v hodu kládou a také v této disciplíně prozatím nenašel přemožitele. Naopak za slabinu ve skotském pětiboji považuje vrh kamenem.