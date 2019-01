Trutnov - Velmi dobré výsledky loňského hospodaření a rekordní investice na jedné straně, ale také obavy z možné ekonomické krize na straně druhé. To jsou okolnosti, které můžou hrát důležitou roli v letošních rozpočtech městských organizací v Trutnově. Radnice totiž chce, aby se ušetřilo až pět procent.

Ivan Adamec byl pošesté za sebou zvolen trutnovským starostou. | Foto: Miloš Šálek

Radnice zatím ještě ostrý rozpočet sestavený nemá. Čeká totiž, jak přesně ekonomicky dopadne předešlý rok, aby mohla detailněji plánovat. Předložit zastupitelům ho chce až v březnu. Už před Vánocemi ale ohlásila, že kromě masivních investic má v plánu také jeden opačný krok šetření.



Podle trutnovského starosty Ivana Adamce letos končí doba hojnosti a přijde zpomalení ekonomického růstu. Město se zhruba 31 tisíci obyvateli chce na krizi připravit už nyní. Po ředitelích městských organizací bude chtít, aby ušetřili dvě až pět procent provozních nákladů. „Budeme muset udělat úsporná opatření, abychom byli připraveni na krizová léta, která určitě přijdou. Věřím, že to nebude stejné jako v roce 2008, kdy přišla hypoteční krize z USA, že to bude menší výkyv, ale člověk nikdy neví,“ prohlásil.



Pro letošek se ze zákona navyšují platy zaměstnanců, rostou výrazně také platby za energie a služby. Pokud by růst pokračoval a současně došlo k poklesu ekonomiky, mohly by povinné výdaje překročit příjmy z daní. A to radnice nechce dovolit. „Bude prostě potřeba sáhnout do výdajů. Někdo ušetří optimalizací dvě procenta, někdo až pět, to bude záležet na okolnostech, například na velikosti nebo výkonnosti organizace či dalších kritériích,“ upřesnil Adamec.



Úspory se týkají například trutnovských škol, domovů důchodců či kulturních zařízení. Kde se dají najít úspory? „Například se může šetřit materiálem, nebo můžou počkat některé aktivity. Ale necháme to na ředitelích,“ řekl Adamec.



Šetření se netýká platů, ale nákladů na provoz. „Mzdy snižovat nemůžeme. Navíc ani nechceme zaměstnance propouštět, vždyť nám lidé spíš chybějí,“ zdůraznil starosta města.



Jak konkrétně šetřit, zatím ve většině městských organizací jasno nemají. „Trutnov má zatím provizorní rozpočet, víc asi budeme vědět spíš po schválení ostrého rozpočtu a také po našem prvním kvartálu,“ prohlásil Petr Horčička, ředitel Základní školy Komenského.



V okolních městech podobná úsporná opatření neplánují. „Je to dobrá opatrnost, pochopitelný krok, ale nic podobného zatím nechystáme. Až krize přijde, pak to budeme řešit,“ prohlásil vrchlabský starosta Jan Sobotka. „My doufáme, že krize tenhle rok ještě nenastane, ale třeba až další roky,“ řekl Jan Jarolím, starosta Dvora Králové nad Labem.