Trutnov - Když se daří, tak proč neinvestovat ve velkém? I tak se dají stručně shrnout nejbližší plány okresní metropole. Loni utratila rekordní sumu 229 milionů korun. Pro letošek sice ještě nemá schválený ostrý rozpočet, ale už nyní je jasné, že se dostane na přibližně stejnou částku.

Přestavba areálu Na Nivách | Foto: Vizualizace

Podobně jak v předchozím roce k tomu výrazně přispěje stavba Střediska volného času pro děti a mládež. Moderní komplex roste Na Nivách, už loni za něj město dalo asi 125 milionů korun, letos by mělo doplatit dalších 75 milionů. Je to největší investice od roku 2010, kdy město dokončilo Společenské centrum Uffo. Areál Nivy má sloužit sportu, kroužkům a zájmovým aktivitám, jeho součástí bude i kavárna, dva ateliéry, keramická dílna a divadelní sál. Dokončený má být v dubnu.



Další mimořádnou injekci posílá město do stavby nové hasičské zbrojnice v Horním Starém Městě. Budova je navržena jako zděná jednopodlažní, s plochou střechou. Její dominantou se má stát věž pro sušení hadic. Součástí je i přístřešek pro umístění požární techniky a požárního vybavení. Nová zbrojnice bude stát naproti té současné, hotová má být v červnu.



Z celkových 33 milionů korun za ni zaplatilo loni 6,3 milionu korun. Sumu ale z devadesáti procent pokryjí evropské a státní dotace. Podobně jako u cyklověže, která za 13,4 milionu vznikne u autobusového nádraží.



Radnice chystá i opravu letního koupaliště. Kachličky na stěnách bazénů vymění za nerezové vany, což má stát 60 milionů. „Způsob financování ještě řešíme. Jednou z variant je, že část zaplatíme letos a zbytek v dalších letech,“ uvedla mluvčí radnice Michaela Dědková.



MILIONY KORUN DO SILNIC A CHODNÍKŮ

Seznam trutnovských investic pro letošní rok je ale mnohem delší. Jsou v něm například opravy komunikací v ulicích Komenského, Zilvárova a Exulantská za zhruba 15 milionů. „Máme několik rozjetých plánů, například oprav silnic a chodníků, chceme vybudovat parkoviště u Střediska volného času a udělat dopravní úpravy na České čtvrti, budeme zřejmě rekonstruovat skautský dům, v plánu je další regenerace památkové zóny. Je toho opravdu hodně, ani teď najednou nedokážu všechny investice vyjmenovat,“ uvedl trutnovský starosta Ivan Adamec.



V plánu je rovněž přeměna Horské ulice pěší zóny mezi historickým Krakonošovým náměstím a a moderním náměstím Republiky. Město chce pokračovat i v budování cyklostezek a cyklotras v Poříčí a Horním Starém Městě. Velké částky hodlá napumpovat do infrastruktury. „To je základ práce města. Jinak ve strategickém plánu máme celou řadu úkolů, tak se je prostě snažíme splnit,“ upozornil.

Dvousetmilionovou výši město s velkou pravděpodobností hravě překoná. A to ještě letos nedojde k plánované rekonstrukci plaveckého bazénu, která by mohla stát až 250 milionů korun. Přeměnu krytého areálu město dočasně kvůli nespokojenosti s projekční kanceláří odloží. „Bazén je sice morálně zastaralý, ale rozhodně nepotřebujeme hned zítra stavět. Lepší bude celý proces zastavit a začít znovu, jinak a lépe. Jak jen to bude možné, k opravě krytého plaveckého areálu se vrátíme a vyhlásíme novou soutěž na nový projekt,“ slíbil starosta.



Letos se nebude ani opravovat kino Vesmír. „Bude se muset upravit projektová dokumentace podle nových norem a pravidel. Takže letos se bude připravovat a stavět chceme už v roce 2020,“ prohlásil Ivan Adamec.



Za posledních pět let suma investice stoupla ze 76 milionů korun na 229 milionů. „Stát dobře hospodaří, protože je ekonomický růst, my dobře hospodaříme, máme velké přebytky, které pak používáme v následujícím roce,“ zdůraznil starosta.



DOTACE ZVYŠUJÍ POČET INVESTIC

Radnici se daří v posledních letech získávat ve velkém i dotační peníze. „Když dáme z vlastních zdrojů ročně do investic sto milionů korun nebo víc, tak je to pro město našeho formátu a velikosti hodně dobře. Díky dotacím pak investice hodně narůstají,“ dodal Ivan Adamec.