V přírodním areálu na Bojišti se letos uskutečnily čtyři vícedenní festivaly. Pro fanoušky, kteří se rádi baví při hlasité muzice to bylo skvělé menu. Ne všichni místní obyvatelé z toho ale byli nadšení. Stěžovali si na hluk, při kterém nemohou spát. Právě po jednání s nimi se radnice rozhodla ke změně.

Navíc se v posledních letech program festivalů rozrostl na více dnů. Z kdysi třídenních, které většinou začínaly v pátek, se staly akce začínající zpravidla už ve středu. „Pro areál a okolí to není ideální stav,“ připustil i trutnovský starosta Michal Rosa.

Před rokem navíc zastupitelé slíbili, že pro další rok více ochrání noční klid. Šlo pouze o to, jak to provedou. Mohli ubrat z výjimky všem čtyřem organizátorům. „Bylo by to možná demokratické, ale zničující pro všechny,“ uvedl trutnovský starosta.

Nakonec zastupitelé dali výjimku z nočního klidu jen dvěma festivalům - červencovému Obscene Extreme a srpnovému TrutnOff Open Air. „Obscenu pár hodin bereme, ale v rozsahu, který je pro ně přijatelný. Open Airu přidáváme hodiny proti tomu, kolik jich měli letos,“ vysvětlil Michal Rosa.

Co bude se zbývajícími dvěma festivaly? „Domluvili jsme se s pořadatelem Artukusu, kterým je provozovatel Bojiště, že ho ukončí. Je s tím srozuměný. Fest Pod Parou od nás hodiny nočního klidu nedostává. Lze očekávat, že jeho organizátoři budou hledat jiné místo,“ uvedl trutnovský starosta.

Pokud pro Fest Pod Parou nebude přijatelné končit hudební produkci hodinu před půlnocí, zůstanou v Trutnově jen dva velké festivaly. „Jeden se koná na začátku června a druhý na konci srpna. To je dostatečné společenské a kulturní vyžití,“ dodal trutnovský starosta Michal Rosa.

Vyhlášku zastupitelé schválili v pondělí. Celkem je v ní o 15 hodin výjimek méně než v loni. Pro všechny tradiční jednodenní akce v Trutnově zůstaly výjimky zachované.

Mohlo by vás také zajímat: Festival Otevřené hospody přilákal do ulic Trutnova tisíce lidí