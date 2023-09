/FOTO/ Šestimetrový kovový drak už Krakonošovo náměstí v Trutnově nezdobí, při tradiční slavnosti ho členové spolku Trutnov - město draka v sobotu sundali z věže Staré radnice a uložili k zimnímu spánku. „Bude na místě, kde o něj bude dobře postaráno,“ řekl předseda spolku Otto Štemberka. „Zájem lidí je pořád velký. Těší nás, že mají akci rádi,“ dodal.

Sundávání draka z věže Staré radnice na Krakonošově náměstí v Trutnově. | Foto: Miloš Šálek

Drak se vrátí na náměstí příští rok v květnu při velkých dračích slavnostech, ale jen nakrátko - v červnu ho čeká pouť do Brna přesně tisíc let od staré pověsti, podle níž Albrecht z Trautenbergu s Trutnovany předal v roce 1024 v Brně při zemském sněmu draka knížeti Oldřichovi. „V květnu rozhodně pověsíme draka na věž Staré radnice při dračích slavnostech, které se budou jmenovat Už ho nesou aneb Tisíc let brněnského draka. V červnu draka sundáme a vyrazíme na pouť do Brna, kde se budou konat 22. června trutnovsko-brněnské dračí slavnosti,“ nastínil Štemberka, co se chystá v příštím roce.

Existuje několik variant, co bude s drakem dál. Buď zůstane v Brně nastálo či krátkodobě a vrátí se do Trutnova. „Z brněnské strany trvá zájem, aby draka měli ve městě nastálo. Do hry se jim ale vložili památkáři, kteří jsou hákliví na zásahy v historickém jádru Brna. O tom, jak to nakonec bude, se vedou jednání. Lidé se nás na to ptají. Odpovídáme neurčitě, ale poctivě, opravdu nevíme. Každopádně o naší spolupráci už je podepsaná deklarace. Máme také předběžně schválený půlhodinový dokument, který by měla na jaře vysílat Česká televize,“ uvedl předseda spolku Trutnov - město draka.

Spolek rovněž usiluje o umístění pamětní desky v místě, kde v Brně visí krokodýl. Pamětní deska by připomněla akci Trutnovanů, kteří draka přivezou po tisíci letech do Brna.

Otto Štemberka prozradil, že spolek se zároveň jistí pro případ, že by drak zůstal v Brně. Plánuje proto novou verzi. „Přípravy na nového draka probíhají, protože pokud by v Brně zůstal, my bychom to nestihli. Všechno je v běhu. Spíše vytipováváme lidi, ptáme se, jak by měl vypadat. Byl by zřejmě hodně podobný současnému drakovi,“ řekl a ujistil Trutnovany: „O draka určitě nepřijdou. O slavnosti také ne, od roku 2025 poběží s novou nastupující generací našeho spolku.“

