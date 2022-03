V rozpočtu akce došlo k navýšení na 110 milionů korun z původních 98 milionů. "Není to podložené konkrétními vícepracemi. Navýšili jsme tuto částku v rozpočtu kvůli tomu, abychom měli jistotu, že na dokončení budou peníze za jakékoliv nepříznivé situace. Nepředpokládáme ovšem, že bychom částku úplně vyčerpali, není to plán," vysvětlil Rosa.

Oprava kina se protáhne až do příštího prosince. Řeší se sedačky pro diváky

Další stěžejní akcí Trutnova bude kompletní oprava Národní ulice za 17,7 milionu korun. Město rovněž vybuduje kilometrový chodník v Polské ulici od železničního přejezdu směrem do Poříčí za 15,8 milionu korun. "Připravujeme se na zvýšenou dopravu, která přijde s nedokončenou dálnicí D11 a zatíží Trutnov, proto chceme zvýšit bezpečnost v tomto úseku," uvedl starosta Trutnova.

Radnice počítá také s úpravami v areálu letního kina Bojiště, kde vybuduje nové hlediště. Letos tam investuje 3 miliony korun. "V první etapě chceme opravit jednotlivé stupně, které tam jsou vytvořené v terénu, a v druhé etapě vyměnit lavičky. Není možné stav záplatovat, chceme to udělat definitivně a pořádně. Opravy začnou na podzim po ukončení větších akcí na Bojišti, k dokončení dojde pravděpodobně v příštím roce. Lavičky nebudou ze dřeva. Vybereme materiál, který tam dlouhodobě vydrží," nastínil záměr starosta Trutnova.

V rekreačním areálu Dolce se dočkají návštěvníci vylepšení sociálních zařízení za 4 miliony korun. Nové multifunkční hřiště vznikne ve Starém Rokytníku za 3,2 miliony korun. V případě rekonstrukce skleněné lávky v ulici Na Struze a revitalizace náměstí Hraničářů bude město čekat na získání dotací.

Z 28 přítomných zastupitelů hlasovalo 23 pro rozpočet. Jeden se zdržel, čtyři opoziční zastupitelé byli proti. "Rozpočet je pro nás nepřijatelný kvůli tomu, že jsou v něm zařazené akce, které se podle nás dají odložit. Například projektová příprava revitalizace náměstí Hraničářů a parkoviště vedle školy kpt. Jaroše u nemocnice," označil příklady opoziční zastupitel z hnutí Žít v Trutnově Václav Javůrek.

"Kraj připravuje rozsáhlý projekt vybudování parkovacího domu, který má přinést výrazné zlepšení dopravní situace v areálu nemocnice. To je výborná zpráva. Nevidím jako rozumné přicházet kvůli tomu o zelenou plochu, která může sloužit jako hřiště u školy. Pozornost by měla být směrována spíše do opravy a výstavby chodníku v Kryblické ulici, v úseku okolo domu pečovatelské služby, který by zajistil bezpečnou cesty zejména pro žáky školy," dodal. Hejtman Martin Červíček v únoru oznámil, že kraj postaví v areálu nemocnice parkovací dům pro tři stovky aut za 160 milionů korun.

Kraj investuje do trutnovské nemocnice 600 milionů, postaví tam i parkovací dům

Václav Javůrek rovněž vysvětlil, proč opoziční hnutí navrhovalo snížit příspěvky města pro velké kulturní a společenské akce. "Chtěli jsme, aby v rozpočtu vznikly rezervy pro řešení uprchlické situace. Také proto jsme navrhli zrušit Silvestrovský ohňostroj a provést škrty u příspěvku města na akce Společenského centra Trutnovský jarmark a Cirk-UFF, které by v dnešní době mohly být skromnější a nikoliv tak pompézní," řekl Javůrek. Na jarmark město dává 600 tisíc, na festival Cirk-UFF 500 tisíc, na Silvestrovský ohňostroj 200 tisíc korun.

Podívejte se, jak Trutnov vstoupil do nového roku 2022. Hasiči hned měli práci

"Naopak v rozpočtu podle nás obrovským způsobem chybí akce týkající prvků dopravní infrastruktury. Město v rámci své působnosti prakticky nereaguje na situaci, která nastane v době výstavby dálnice D11 a především po dokončení polské dálnice S3. Navrhujeme proto investice do zlepšení podmínek MHD, cyklistických úseků, chodníků v přidružených obcích či oprav autobusových zastávek. Na některých místech lidé doslova vyskakují do krajnice do bláta. Tyto návrhy mají přinést prvky zklidnění pro Libeč, Střítež, Nový a Starý Rokytník, Adamov, Bohuslavice a zvýšení bezpečnosti a kvality života v částech města nejvíce zasažených problémy s nedokončenou stavbou dálnice D11 a spuštěnou polskou dálnicí S3," upozornil Václav Javůrek.

ŘSD vybuduje v Trutnově kruhový objezd i úplně novou silnici v Poříčí