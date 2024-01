„Je to zašlý, špinavý a polorozbořený prostor, kde se schází omladina a jiná individua. Procházím kolem jen minimálně do pasáže, ale vždy mám velmi nepříjemný pocit. Samotná tržnice by určitě zasloužila novou dlažbu,“ myslí si Soňa Balcarová z Trutnova.

Prostor tržnice patří městu, na starost ji mají Technické služby Trutnov. Trhovci si místo v letní sezoně pronajímají. Pozemky, které se nachází za trvale umístěnými stánky a zděným objektem, ale patří soukromým vlastníkům. „Nemáme připravený záměr, kterému bychom věřili do budoucna. To je důvod, proč se s tržnicí nic neděje. Spíše čekáme na nápad, který by místo pozvedl,“ přiznává starosta Trutnova Michal Rosa. „Vnímám to jako určitý dluh v centru města, bez debaty s vlastníkem pozemků za tržnicí se ale dál neposuneme,“ dodává.

Pozemek za tržnicí patří pardubické společnosti Damping, která ho využívá jako příjezdovou cestu k Penzionu Pohoda. Přiléhající budovy pasáže jsou ve vlastnictví jiných majitelů.