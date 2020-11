Přibližuje také, jak vypadala zdravotnická péče v dřívějších staletích. "V Trutnově existoval již od počátků města ve druhé polovině 13. století špitál, který byl v péči zderazských křižovníků. Zanikl za husitských válek, ale v roce 1501 byl ve městě založen špitál nový," líčí ředitel Muzea Podkrkonoší.

Zdroj: DeníkJaké největší epidemie postihly v historii Trutnovsko a Podkrkonoší? Přinesly velké oběti na životech?

Morové rány různého původu, které dokázaly silně decimovat obyvatelstvo, postihovaly region už ve středověku, ale konkrétní údaje máme až od 16. století. Během moru v roce 1520 zemřelo v trutnovské farnosti přes 500 lidí, přičemž Trutnov měl kolem 1000 obyvatel. V roce 1586 zemřelo v Trutnově na mor bezmála 200 osob. Další morové rány Trutnovsko postihly třeba v letech 1599 nebo 1680. O závažnosti epidemií v novověku svědčí morové sloupy, jaké vidíme v Trutnově, Hostinném, Vrchlabí i jinde. Vznikaly jako přímluva či poděkování za ochranu před morem.

Objevily se i další epidemie kromě moru?

Fatální následky mívaly v 19. století epidemie cholery či neštovic. Často na ně umíraly děti. Uzavíraly se proto školy, mnohdy i na řadu měsíců. Představy o pohodovém životě našich předků vyvracejí zápisy v matrikách zemřelých. Časté byly také hladomory, vyvolané neúrodou. Vyhladovělí lidé byli nuceni jíst prakticky vše, co našli. Z hladomorů patřily k nejvážnějším ty v letech 1772 a 1805.

Jakým způsobem se lidé s takovými pohromami vypořádávali?

Kromě víry v Boha, která byla oproti dnešku daleko silnější, se museli obracet o pomoc k osvědčeným zkušenostem předchozích generací nebo dát na rady dobových odborníků. Šlechta a bohatší měšťané mohli využít placených služeb lékařů, ale většinu obyvatelstva tvořili do poloviny 19. století chudí poddaní, kteří si nemohli takový přepych dovolit. Kromě zvýšených hygienických opatření se využívalo různých lektvarů, mastí či bylinek od babek kořenářek a ranhojičů. Důležitá byla víra v ochrannou moc amuletů či bylinek, které měl člověk u sebe ve formě škapulíře. Zdravotní péče v dnešním rozsahu neexistovala.

Jak tedy vypadalo zdravotnictví? Kolik bylo v regionu špitálů?

Přímo v Trutnově existoval již od počátků města ve druhé polovině 13. století špitál, který byl v péči zderazských křižovníků. Zanikl za husitských válek, ale v roce 1501 byl ve městě založen špitál nový. Z hlediska zdravotní péče však měly tyto špitály jen velmi omezený dopad. V 18. století bylo na Trutnovsku bezpochyby pozoruhodným počinem zřízení rozsáhlého barokního hospitálu v Kuksu zásluhou hraběte Františka Antonína Šporka. Veřejné nemocnice, jak je známe dnes, však začaly v regionu vznikat až ve druhé polovině 19. století. Nejvýznamnější byly okresní nemocnice, zřizované v sídlech tehdejších samosprávných okresů. Z nich vykrystalizovaly moderní nemocnice v dnešní podobě.

A jak to bylo s lékárnami? Využívali je lidé hodně?

Lékárny byly záležitostí zejména měst. V Trutnově existovala apatyka už v 16. století. Výjimečný byl opět Kuks, kde vznikla v 18. století věhlasná lékárna, která sloužila širokému okolí. Dnes se na Kuksu nachází unikátní expozice věnovaná vývoji lékárenství u nás. Rozmach lékáren je záležitostí 19. a 20. století. Tehdy došlo k jejich masovému rozšíření a staly se dostupnými pro širší vrstvy obyvatel. Jinak si lidé pomáhali sběrem léčivých bylin a různými recepturami. Samostatnou kapitolou jsou pak babky bylinkářky a krkonošští laboranti, kteří sbírali vzácné léčivky na našich nejvyšších horách. Na zajímavé osobnosti z řad farmacie má štěstí Vrchlabí, kde působili v 19. století manželé Josefína a Vojtěch Kablíkovi, ve 20. století pak známá spisovatelka Marie Kubátová, jež šla v tomto ohledu ve šlépějích své matky Amálie Kutinové.

Další zkázu znamenaly pro města rozsáhlé požáry, například v Trutnově v roce 1861. Je to tak?

Města obecně, Trutnov nevyjímaje, postihovaly v minulosti časté požáry, což bylo dáno tím, že mnohé domy byly dřevěné, se střechami krytými šindelem či doškami. Stačila neopatrnost nebo jiskra z komínu a při nepříznivém větru lehla popelem celé ulice, čtvrť nebo dokonce město. Pokud jde o Trutnov, neméně ničivý požár jej zasáhl v roce 1745. Město postihovaly i další živelné pohromy, třeba povodně v letech 1882 a 1897, které napáchaly velké materiální škody a vybraly si daň na lidských životech. V rámci Evropy však získal Trutnov největší publicitu právě po požáru 1861, protože se sbírky na jeho obnovu pořádaly i v zahraničí. Potom samozřejmě v roce 1866, kdy zde Prusové prohráli s Rakušany jedno z vojenských střetnutí.

V září jste vydali další knihu mapující historii Trutnova. Jaké nové poznatky o městě přinesla? Překvapilo vás něco? Je stále co objevovat?

Kniha prezentuje zhruba dvě stovky fotografií Trutnova od poslední třetiny 19. století do roku 1945. Dobové snímky zachycují nejen centrum města, ale i místní části, které kdysi bývaly samostatnými obcemi. Unikátní jsou fotografie zachycující stržené mosty po povodni roku 1882. Mezi lidmi je totiž známější povodeň z roku 1897. Zajímavý je snímek z loučení vojáků zeměbrany s Trutnovem roku 1884. Zdokumentována je též návštěva českého místodržícího Franze knížete Thun-Hohensteina ve městě roku 1894. Díky Vojenskému geografickému a hydrometeorologickému úřadu v Dobrušce je v knize též několik leteckých záběrů z roku 1937.

Blíží se adventní doba, města staví vánoční stromy. Bylo to tak i v minulosti? Je to dlouhá tradice?

Tradice každoročního stavění vánočního stromu, konkrétně v Trutnově na Krakonošově náměstí, není historicky příliš dlouhá. Víme nicméně, že již v první polovině 20. století se příležitostně na náměstí vánoční strom objevil, ačkoliv to nebylo pravidlem a rozhodně to nebylo v tak bohaté formě, jako v posledním období. Někdy to bývalo spojeno s pořádáním sbírky pro potřebné.

Jak funguje muzeum v době, kdy je nuceně zavřené? Je to velká komplikace? Co chystáte?

Opatření nás citelně zasáhla na jaře i na podzim. Po otevření výstav k 760. výročí Trutnova přišla nařízení o uzavření muzeí pro veřejnost. Na jaře to byla výstava malířských a grafických děl s motivy Trutnova, na podzim výstava nejstarších fotografií města. Ještě hůře dopadla výstava věnovaná kronikářství Trutnovska, připravená se zdejším okresním archivem. Bylo na ní prezentováno více než 50 kronik měst a obcí z regionu, avšak veřejnost ji mohla zhlédnout pouze v několika málo dnech. Stejně tak byl zrušen ostatní program pro veřejnost, tedy přednášky, besedy, projekce. Očekáváme velký propad návštěvnosti, dopad je i na ekonomiku. V oblasti sbírkotvorné pracujeme bez přerušení, což se týká i terénních výzkumů. Výsledky prezentujeme zejména formou publikační. Bohužel budeme muset odložit na příští rok výstavu ke 130. výročí našeho muzea, které bylo založeno roku 1890.