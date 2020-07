První červencový týden paralyzovala nemocnici v Trutnově nákaza covidem-19 u lékaře z oddělení ARO. Po třech týdnech se situace uklidnila. Více než dvě stovky testů, prováděných opakovaně, neprokázaly další nakažené osoby. Nemocnice ale řeší další velký problém. Kvůli personální situaci dočasně uzavře od pondělí porodnici a dětské oddělení. Především v porodnici je stav kritický. Pro budoucí maminky to znamená, že v Trutnově do konce srpna rodit nemůžou.

Poslední vlna testování v souvislosti s onemocněním covid-19 u lékaře a pacientky ARO proběhla na začátku minulého týdne. „Všechny kontakty lékaře a pacientky v nemocnici byly opakovaně testovány na přítomnost covid-19 s negativním výsledkem,“ potvrdil Deníku ředitel Oblastní nemocnice Trutnov Miroslav Procházka. „Nemocnice tak z hlediska provozních omezení je již ve „standardním“ prázdninovém režimu a nemá žádná provozní omezení z důvodu výskytu nákazy covidu-19 v nemocnici,“ řekl.

Zásah do chodu nemocnice

Testování probíhalo u všech zaměstnanců a pacientů, kteří byli v kontaktu s pozitivně testovaným lékařem. „Po zjištění pozitivního výsledku u jedné pacientky bylo testování rozšířeno na všechny zaměstnance a pacienty, kteří byli v kontaktu s touto pacientkou. Testování probíhalo opakovaně u desítek osob. Celkově bylo vyšetřeno více než 200 vzorků,“ upřesnil Procházka.

Situace s dvěma nakaženými osobami výrazně poznamenala provoz nemocnice. Citelně se dotkla například plánovaných operací v Trutnově. „V nemocnici je prázdninový režim a zaměstnanci čerpají dovolenou, proto je problém neplánovaný výpadek i jediného lékaře z důvodu nemoci. Z personálních a preventivních důvodů jsme dočasně uzavřeli oddělení ARO pro příjem nových pacientů i pro návštěvy a dočasně zrušili plánovanou operativu. Opětovně jsme zvýšili důraz na preventivní protiinfekční opatření v nemocnici,“ popsal situaci ředitel.

Nemocnice aktuálně postupuje v souladu s platnými nařízeními a metodickými postupy ministerstva zdravotnictví pro ochranu pacientů a zaměstnanců. „Především se jedná o hygienickou dezinfekci rukou a prostorů, používání rukavic, jednorázových roušek, respirátorů FFP2, ochranných obličejových štítů, dodržování bezpečnostních odstupů a omezení rozsahu návštěv na jednotlivých odděleních,“ vyjmenoval současná opatření.

Lékaři chybí hlavně v porodnici

Nemocnice řeší také další výrazný problém. Od pondělí 27. července nebude možné rodit v Trutnově (do 31. srpna). Vedle porodnice bude od 8. do 23. srpna uzavřená také lůžková a ambulantní část dětského oddělení. Je to důsledek chybějícího zdravotního personálu.

„Dočasné uzavření porodnice a dětského oddělení je vyvoláno primárně nedostatkem lékařského personálu,“ připustil Miroslav Procházka.

„Na dětském oddělení se situaci daří postupně zlepšovat. Podařilo se nám získat do nemocnice novou atestovanou lékařku, která na oddělení již nastoupila před několika dny. Od září máme předjednaného dalšího lékaře na dílčí úvazek a uvidíme, jestli skutečně nastoupí,“ vysvětlil ředitel.

V porodnici je problém větší. „Zatím se nám nepodařilo získat potřebného atestovaného lékaře, který by uvedl konkrétní termín nástupu. Personální stav na ostatních odděleních nemocnice je v podstatě dlouhodobě bez výraznějších změn. Odchod každého lékaře z kteréhokoli oddělení je pro nás významnou ztrátou a problémem,“ dodal.

Při hledání nových lékařů využívá trutnovská nemocnice i headhunterů neboli lovců hlav, což je moderní trend v personalistice. „Přes tyto agentury jsme získali novou atestovanou lékařku na internu, která nastoupila v červenci. Jednáme také s dvěma lékaři o jejich případném nástupu na gynekologii. Doufám, že se nám podaří tuto kritickou situaci v co nejkratší době vyřešit,“ vyjádřil přání ředitel trutnovské nemocnice.