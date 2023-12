V krátké vzdálenosti mezi ulicemi Polská a Náchodská tak bude mít Trutnov tři: u kina, u Lidlu a hotelu Patria. Ten nejnovější nejprve město otestuje na jaře v provizorním režimu, až poté by došlo na stavbu klasického kruhového objezdu, kterými je Trutnov pověstný. Město se chce pustit také do revitalizace Lípového náměstí v Poříčí.

VIDEO: To bude změna! Sportovní areál SK Horní Staré Město dostane moderní tvář

Vylepšení podoby Lípového náměstí v okolí kostela sv. Petra a Pavla se připravuje už několik let. Letos by to už snad mělo klapnout. „V lednu budeme žádat o dotaci na revitalizaci Lípového náměstí v Poříčí, což je dlouho slibovaná akce. Bohužel tento dotační titul byl několikrát odložen, tak se k tomu dostaneme v příštím roce,“ řekl starosta Trutnova Michal Rosa. Podle něj by se mělo jednalo o největší akci Trutnova v roce 2024. „Ještě neznáme přesné náklady, dokončuje se rozpočet. Doufáme, že budeme se žádostí o dotaci úspěšní a do rekonstrukce náměstí v Poříčí se pustíme,“ dodal.