"Budova je již dožilá a pokud chceme trutnovským divákům nabídnout pohodlí a příjemný zážitek z promítání filmů, musíme do ní investovat. Přeci jen jsme třicetitisícové město, které si zaslouží moderní a funkční kino," uvedl starosta Trutnova Ivan Adamec. Podle Petra Sobotky z hnutí Žít v Trutnově rekonstrukce kina není v tuto chvíli nezbytná. "Kino není v havarijním stavu a investice ve výši 100 milionů je v tuto chvíli pro naše město riskantní," řekl opoziční zastupitel. Jak reagoval na slova o tom, že investice do zábavy v Trutnově jsou rozšafné, Libor Kasík, ředitel trutnovského Uffa, pod které kino patří? A jaká byla návštěvnost biografu v posledních letech?

"Kdyby panovala stoprocentní shoda všech na všem, to by asi bylo něco špatně," vyjádřil se s nadhledem Libor Kasík, který je zastupitelem za ODS.

"Podstatné je to, že město investuje do všech oblastí, které si veřejné peníze zaslouží. Do infrastruktury, do školství, do sociální oblasti, do kultury… A kultura, pakliže je realizována správným způsobem, má řadu pozitivních dopadů na společnost. Dokáže posílit respekt mezi lidmi zcela opačných názorů, dokáže rozpouštět předsudky a mnoho dalšího," připomněl ředitel Společenského centra Trutnovska a pokračoval: "A z čeho vznikají konflikty, včetně těch velkých? Ano, z předsudků. Takže dobře pojatá kultura eliminuje konflikty už v zárodku. Já se samozřejmě pohybuji v řadě kulturních sfér či platforem, ať už lokálních, regionálních, celostátních, evropských či celosvětových a jsem opravdu hrdý na to, jak v Trutnově ke kultuře přistupujeme."

Schválení investice do rekonstrukce kina pochopitelně uvítal. "Vzhledem k tomu, že bylo mou snahou dostat rekonstrukci do našeho programu v komunálních volbách, tak jsem samozřejmě moc rád, že to vyšlo," řekl.

Petr Sobotka z opozičního hnutí Žít v Trutnově ovšem poznamenal, že by bylo vhodnější investici odložit. "Domníváme se, že rekonstrukce kina není v tuto chvíli nezbytná. Kino není v havarijním stavu a investice ve výši 100 milionů je v tuto chvíli pro naše město riskantní. Nikdo totiž netuší, jak se bude v souvislosti s pandemií covidu vyvíjet naše hospodářství," vysvětlil postoj opozice zastupitel Petr Sobotka.

"Je téměř jisté, že příjmy ze státního rozpočtu do městské pokladny budou výrazně nižší. Naše město musí již nyní splácet půjčku ve výši 350 milionů korun, kterou si prosadilo vedení města před čtyřmi lety. Díky tomu jsme nebezpečně blízko hranici, po jejímž překročení by se městské finance mohly dostat pod kuratelu ministerstva financí. A to si nikdo z nás nepřeje," upozornil.

Opozičním zastupitelům rovněž vadilo, že neměli podrobnější informace k představám o fungování kina po dokončení rekonstrukce. "Ze stručné důvodové zprávy jsme ani nezjistili, jaké plány do budoucna má vedení města s kinem. K tomu, aby se zvedla návštěvnost kina, která není velká, je nutné, aby se změnily i služby, jež kino dosud nabízelo Trutnovákům," dodal Sobotka.

Podle ředitele Uffa Libora Kasíka se návštěvnost kina Vesmír v posledních letech mírně zvyšovala. "Bylo to i díky programu, který správně volila vedoucí kina Ajda Jerhotová. Návštěvnost se dokonce mírně zvyšovala k necelým třiceti tisícům v roce 2019. Rok 2020 byl už jaksi covidový, takže návštěvnost spadla na deset tisíc. Letošek také nevypadá v tomto ohledu zrovna optimisticky, tak aspoň využijeme aspoň části této omezující doby k rekonstrukci," sdělil Kasík.