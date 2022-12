Trutnov opravuje historickou budovu kina z roku 1928 sedmnáctým měsícem. Je to kulturní památka. Fasáda a střecha jsou hotové, práce uvnitř objektu si však vyžádaly výrazně více času, než se předpokládalo. „Zachraňovali jsme původní dům, sanační práce musely navazovat jedna na druhou. Nemohly se překrývat. Časově byly velmi náročné. Na čem se dalo bez obtíží pracovat, to byla fasáda a střecha. Lidé je vidí hotové a těší se, že každým dnem se otevře kino, ale uvnitř je ještě poměrně hodně práce. Do konce června by měla být rekonstrukce hotová,“ řekl starosta Trutnova Michal Rosa. „Děláme vše pro to, abychom se vešli do avizovaných 115 milionů korun včetně DPH. Nabídka, kterou obnovený Vesmír Trutnovu přinese, bude lákavá. Věřím, že si lidé cestu do kina najdou,“ dodal Rosa.