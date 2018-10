Trutnov opravil chátrající márnici ve Lhotě

Trutnov - Zhruba 2,7 milionu korun stála oprava hřbitova a márnice ve Lhotě u Trutnova.

Budova márnice z počátku 20. století byla v havarijním stavu. Loni v říjnu se proto město pustilo do její kompletní rekonstrukce. „Havarijní stav zde byl již delší dobu, ale v důsledku výstavby parovodu v osmdesátých letech 20. století byl zcela znemožněn přístup ke hřbitovu pro veškerou stavební techniku. Teprve po vybudování nové přístupové cesty v letech 2010-2011 byla otevřena možnost uvažovat o celkové rekonstrukci márnice,“ uvedl Jaroslav Semerák ze společnosti Lesy a parky Trutnov, která se o hřbitov stará.



Jako první bylo nutné provést statické zajištění budovy. Základy byly zpevněny, režné zdivo přespárováno a obnoveny byly vnitřní omítky a podlahy. Prostý beton v márnici a bytě hrobníka nahradila keramická dlažba. „Vyměnili jsme starou eternitovou krytinu za skládanou plechovou, opravili krovy, dožilá okna nahradili replikami, vyměnili bednění a zrepasovali vchodové dveře,“ řekl trutnovský starosta Ivan Adamec. Doplněny chybějící ozdobné křížky na obou věžičkách.

Rozpadlé betonové schody na hřbitově byly nahrazeny kamennými, schodiště bylo obnoveno i před vstupní bránou. Čelní hřbitovní zeď byla včetně kamenné podezdívky kompletně přezděna na nový základ ze železobetonu. „Kromě těchto stavebních prací dostal objekt drenážní odvodňovací systém a voda z okapů je zachytávána do velkoobjemové nádrže pro účely zalévání květin na hrobech“, oznámil Jaroslav Semerák. Opravy skončily letos v červenci.



V plánu je ještě oprava oplocení na zbývajících třech stranách hřbitova a zavedení elektřiny do márnice, která už může opět sloužit potřebám správy hřbitova a jako hřbitovní kaple. „Uvažujeme také o zavěšení zvonu do věžičky, kde po původním zůstala dodnes závěsná konstrukce,“ dodal starosta Ivan Adamec.