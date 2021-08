V loňském roce město v kostele na Lípovém náměstí v Poříčí zrestaurovalo všechny čtyři oltáře a kazatelnu včetně sochařské výzdoby za 611 tisíc korun. Na letošek je naplánována druhá etapa restaurátorských prací. "Chystáme opravu vyřezávaných obrazů křížové cesty a volně umístěných soch. Současně opravíme zádveří u bočních vchodů a ošetříme skříně a komody, které napadl červotoč," přiblížil plán prací Vlastimil Grof z Odboru rozvoje města.

Letošní investice do opravy kostela sv. Petra a Pavla činí téměř 450 tisíc korun. Práce, tak jako v loňském roce, provádí Václav Krouz z Mnichovic. Hotovo by mělo být do půlky listopadu.

Novogotický kostel na Lípovém náměstí v Trutnově Poříčí byl postaven v letech 1897 - 1903 podle projektu pražského architekta Vomáčky firmou trutnovského stavitele Vincenze Baiera. Stavba o půdorysu 35x12 metrů ukrývá ve svém interiéru čtyři oltáře: hlavní se sochami patronů kostela sv. Petra a Pavla, postranní se sochami Panny Marie a Ježíše Krista a vzadu oltář Božího hrobu. Kostelní prostory prosvětluje 13 oken s barevnými vitrážemi s ornamentální i figurální výzdobou. Dominantou kostela je 50 metrů vysoká kostelní věž, zakončená čtyřmetrovým železným křížem.