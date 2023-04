Kino Vesmír v Trutnově bude poprvé promítat po rozsáhlé modernizaci ve čtvrtek 7. září. Termín zahájení provozu oznámil starosta Trutnova Michal Rosa. Stavební práce se přiblížily do závěrečné fáze. Rozsáhlá rekonstrukce objektu z roku 1928 se protáhla na dva roky, hotová má být v červenci. Největší investice města posledních dvou let bude stát zhruba 118 milionů korun včetně DPH.

Rekonstrukce kina Vesmír v Trutnově se blíží do závěrečné fáze, stavba má být hotová v červenci. | Video: Deník/Jan Braun

Místo celé částky bude Trutnov platit méně než polovinu, získal totiž dotaci 68,8 milionu korun od ministerstva kultury. „Na začátku roku 2023 byl odhad 115 milionů, nyní si myslíme, že se vejdeme do 118 milionů korun včetně DPH. K předání stavby by mělo dojít v polovině července, následně proběhne kolaudace a zkušební provoz. Kino chceme slavnostně otevřít 7. září, kdy bude poprvé po rekonstrukci promítat pro veřejnost,“ řekl starosta Trutnova Michal Rosa.

Menší kapacita, lepší sedačky

Kvůli instalaci nových sedaček ve velkém promítacím sále se zmenší kapacita na 256 diváků. „Jinak to nebylo možné vyřešit. Do původních úzkých uliček mezi jednotlivými řadami by se moderní křesla nevešla. Křesla budou sklápěcí, protože umístění pevných sedadel by znamenalo zmenšení hlediště o další dvě řady,“ vysvětlil Rosa. Hlavní sál už nebude mít balkon, naopak získá speciální místa pro vozíčkáře. Trutnovské kino tak bude bezbariérové.

Novinkou bude rovněž malý sál pro 39 diváků, který bude disponovat nejlepším ozvučením Dolby Atmos. „Tento typ ozvučení naopak nelze instalovat do velkého sálu, protože v něm by musely být dvě řady reproduktorů na stropě, a to není možné,“ objasnil starosta.

Malý sál bude možné využít i pro soukromé akce. „Když se parta kamarádů rozhodne, že si udělají v malém sále kina Vesmír soukromou projekci, bude možné to zrealizovat,“ nastínil Rosa jednu z možností využití, které moderní kino nabídne. Ve vstupní hale najdou diváci šatny a pult s občerstvením.

Rekonstrukce se protáhla o rok

Stavební práce v kině Vesmír se blíží k finiši. „Už máme nainstalovanou převážnou část vzduchotechniky, postupně finalizujeme další základní rozvody, elektřinu, zdravotechniku a další, a čeká nás jejich odzkoušení a regulace. Poté se pustíme do montáže audiovizuální techniky a prvků prostorové akustiky,“ upřesnil Vojtěch Novotný z odboru rozvoje Městského úřadu Trutnov.

Na úplný závěr dojde k montáži sedadel, mobiliáře a gastrotechniky. „Koncové práce už půjdou rychle, jedna bude navazovat na druhou. Na stavbě může v jednu chvíli být klidně i pět různých profesí najednou, a přitom si nepřekážet,“ doplnil starosta Michal Rosa.

Rekonstrukce kina se protáhla oproti původním plánům o rok. Stavební práce nejvíc pozdržel špatný technický stav původní budovy a způsob, jakým proběhla přestavba v roce 1976, kdy došlo k narušení statiky objektu. „Stavba běžela v prvních měsících opravdu velmi pomalu. Statik musel reagovat na nová zjištění. Špatný začátek narušil dodavateli řetězec jednotlivých postupů. Doufali jsme, že se vypořádáme s problémy rychleji, ale nebylo to reálné,“ připustil Rosa.

Neobvyklá konstrukce na střeše

Radnici se během rekonstrukce povedlo zachovat památkově chráněný strop. „Podařilo se nám sanovat všechny okolní konstrukce tak, že jsme dokázali historickou skořepinu stropu zachránit. Spolupracovali jsme při tom se statiky i s památkáři a v budově kina tak zůstane připomínka jeho minulosti,“ uvedl trutnovský starosta.

Na střeše kina figuruje neobvyklá konstrukce, kde jsou umístěné vývody vzduchotechniky, klimatizační jednotky a tepelného čerpadla. „K tomuto řešení jsme se uchýlili po domluvě s památkáři. Konstrukce kopíruje tvar střechy kina a nad stávajícími šachtami to bylo jediným rozumným umístěním vývodů vzduchotechniky. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně hlučnou záležitost, na střeše budovy nebude rušit obyvatele okolních domů a současně nebude hyzdit fasádu historické budovy,“ vysvětlil Vojtěch Novotný z odboru rozvoje města.

K předání stavby by mělo dojít v průběhu července 2023. Po zkušebním provozu a kolaudaci přijde na řadu zaškolení personálu. „Zaměstnanci se musí s novou technikou seznámit a sžít. Jsem rád, že budeme mít alespoň část letních prázdnin na to, aby si personál vyzkoušel, co všechno nové kino umí,“ dodal Libor Kasík, ředitel Společenského centra UFFO. První návštěvníky přivítá opravené kino ve čtvrtek 7. září. Na sobotu 9. září město připraví bohatý program včetně komentovaných prohlídek v rámci Dnů evropského dědictví.

Kino Vesmír na Nábřeží Václava Havla v Trutnově bylo postavené v roce 1928 a je kulturní památkou. Slavnostně kino zahájilo provoz 1. března 1929. Tehdy mělo kapacitu 500 míst v přízemí a 250 na balkoně.