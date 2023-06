V pátek 16. června zahájí provoz letní koupaliště v Trutnově. Vstupné zdražilo, cena za celodenní vstup pro dospělou osobu je 90 Kč. V červnu bude koupaliště otevřené od 9 do 19 hodin, v červenci a srpnu od 9 do 20 hodin.

V pátek 16. června zahajuje sezonu trutnovské koupaliště. | Foto: Miloš Šálek

Návštěvníci se můžou těšit na tobogán, skluzavku, dětská hřiště, odpočinkovou zónu a další vodní atrakce. Celodenní vstup na koupaliště v Trutnově bude pro děti od 3 do 15 let, seniory nad 65 let a ZTP 60 Kč, děti do 3 let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti činí 280 Kč. Za vstup po 16. hodině zaplatí dospělá osoba 70 Kč, děti od 3 do 15 let, senioři nad 65 let a ZTP 50 Kč. Půjčení lehátka stojí 70 Kč, půjčení slunečníku 50 Kč.

Modernizované koupaliště v Trutnově bylo otevřené 30. června 2020 po rozsáhlé roční rekonstrukci za 74,5 milionu korun. Město k ní přistoupilo především kvůli nevyhovujícím kachlovým obkladům plaveckého a rekreačního bazénu.

Trutnov otevřel opravené koupaliště, příští rok přijde na řadu kino