/FOTOGALERIE Z LOŇSKÉHO ROKU/ Trutnov otevře v pondělí letní koupaliště, s provozem krytého bazénu však nepočítá.

Letní koupaliště v Trutnově bylo otevřené po rozsáhlé roční rekonstrukci 30. června 2020. | Foto: Michal Fanta

"Než bychom připravili provoz krytého bazénu, tak by to trvalo týden. V červnu by byl otevřený tři týdny, což se ekonomicky nevyplatí. Krytý bazén bude jako obvykle opět v provozu od září," uvedl Radek Horák, vedoucí sportovních zařízení společnosti Mebys, která sportoviště v Trutnově provozuje.