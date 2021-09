"Snažíme se dlouhodobě investovat do kvality života našich občanů. Toto místo je zároveň důležitou spojnicí mezi sídlištěm na Šestidomí, Základní školou V Domcích a nákupním centrem. Kromě úpravy zeleně a povrchu jsme sem také nově přidali cvičební prvky pro seniory a herní prvky pro děti. Nechybí ani z hlediska environmentální výchovy oblíbené broukoviště," uvedl starosta Trutnova Ivan Adamec.

Otevření vylepšeného lesoparku provázela bezpečnostně preventivní akce Městské policie Trutnov, do které se aktivně zapojily děti. Vyzkoušely si, jak vypadá sebeobrana nebo výzbroj a zbraně strážníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.