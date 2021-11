/FOTOGALERIE/ Trutnov se v úterý dočkal. Druhé největší město Královéhradeckého kraje je po Hradci Králové druhým místem v regionu, kde otevřel pobočku výrobce smažených kuřecích kousků KFC (Kentucky Fried Chicken). Pro KFC je to 114. restaurace v Česku. Letos jich otevírá sedm, stejně jako loni. V Trutnově vyrostla pobočka KFC během půl roku v obchodní zóně u výpadovky na hory, kde sídlí Tesco či OBI. "Chceme jít do menších měst, abychom byli lidem blíž a oni nemuseli jezdit tak daleko," přiblížil Libor Hubík, ředitel značky KFC pro Česko, Rakousko a Německo, strategii světového fastfoodového řetězce.

V Trutnově se otevřela v úterý první restaurace KFC v Krkonoších. | Foto: Miloš Šálek

"To už tady mělo být před deseti lety, už jsem na pobočku v Trutnově dlouho čekal. Museli jsme jezdit do Hradce nebo Polska do KFC. Takže jsme fakt rádi. Nesnášíme Mekáče, to úplně nenávidím," hrnul se v úterý k pultu historicky první zákazník Libor z Trutnova.