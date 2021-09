Trutnov má hotovou rekonstrukci pěší zóny, která za 44 miliony viditelně proměnila centrum města pod Krakonošovým náměstím. Opravovat se tam bude restaurace Pod radnicí. O prázdninách se rozjela největší letošní investiční akce Trutnova, modernizace kina Vesmír za 98 milionů korun. Druhé největší město Královéhradeckého kraje čekají také dopravní stavby. U bývalé porodnice vznikne nový kruhový objezd, na kterém začne ŘSD pracovat v říjnu, chystá se proměna Špitálského mostu u kina.

Žulová dlažba, vodní prvek, stromy, lavičky, připomenutí hradeb města, brány, mostu a vodního náhonu, přesunutí trafiky přímo k poště, výrazné změny v systému dopravy. To jsou novinky, které přinesla roční rekonstrukce pěší zóny v centru Trutnova. "Architektonická soutěž, kterou jsme vypsali, měla efekt. Pěší zóna dostala úplně jiný náboj. V dolní části se z ní stal široký bulvár. Dlažba je jiná než jsme byli zvyklí. Můžou po ní chodit bezpečně i dámy na vysokých podpatcích," narážel starosta Trutnova Ivan Adamec na změnu povrchu, kdy žula nahradila dlažební kostky.

"Příští sezonu bude už také otevřena restaurace Pod radnicí se zahrádkou na pěší zóně. Zvýrazní se ráz navštěvovaného centra města. Nájemce máme, bude tam probíhat rekonstrukce vnitřních prostor," sdělil.

Významnou změnou je zavedení vjezdu aut se zásobováním na pěší zónu pouze v omezenou dobu. Vozit zboží do obchodů je možné denně jen ráno od 6 do 10 hodin a odpoledne od 17 do 20 hodin. "V jiných časech auta na pěší zóně tolerovat nebudeme. Výjimky dělat nebudeme," zdůraznil starosta.

"Něco jiného je, když se lidé budou například stěhovat, to je odlišná situace," dodal. Do budoucna město plánuje, aby stejné omezení platilo pro celé centrum Trutnova. "Máme představu, aby zásobování neprobíhalo libovolně, ale pouze v omezených hodinách. Budeme chtít tento postup sjednotit pro celé centrum tak, aby patřilo prioritně chodcům a lidem na kolech," uvedl Adamec.

"Trutnov ale není jen centrum, je potřeba investovat do infrastruktury v celém městě, aby se tady lidem dobře žilo. Příští rok budeme investovat hodně peněz do chodníků a komunikací," nastínil záměry radnice starosta.

Největší současnou investicí města je rekonstrukce kina Vesmír za 98 milionů korun. Začala o prázdninách, potrvá rok. "Vypsat soutěž na zhotovitele jsme stihli ještě před výrazným nárůstem cen materiálu a stavebních prací. Vítězná firma BAK podepsala smlouvu na původní částku," konstatoval.

Výraznou změnu v dopravě přinese vybudování desátého kruhového objezdu v Trutnově. ŘSD ho vybuduje u bývalé porodnice. Začít má už v říjnu přeložkou sítí. Hlavní stavební práce přijdou podle krajské Správy ŘSD příští rok. "Je to složitá a nepřehledná křižovatka. Vybudování kruhového objezdu přinese zjednodušení, bezpečnost a plynulost dopravy na průtahu městem," vysvětlil Ivan Adamec.

"Soutěž na zhotovitele ještě není dokončená. V letošním roce chceme stavbu zahájit pouze přeložkou sítí. Samotná stavba okružní křižovatky a přechodů pro chodce v ulicích Pražská a Na Struze se bude realizovat ve stavební sezoně 2022," upřesnila Jana Kulhánková, která je pověřena řízením provozního úseku krajské Správy Ředitelství silnic a dálnic ČR v Hradci Králové.

Trutnov intenzivně řeší s ŘSD rovněž situaci se Špitálským mostem, který leží na nejvytíženější křižovatce města a je v nevyhovujícím stavu. Čeká ho demolice, nahradí ho nová betonová konstrukce s podchodem pro pěší a cyklisty. "Je potřeba to stihnout co nejdřív kvůli blížící se dostavbě polské dálnice. Je to složitá stavba, má řadu komplikací. Situace by se měla připravovat pro stavebnímu povolení a vypsání výběrového řízení. Byl bych rád, aby se příští rok začalo stavět," řekl starosta Trutnova.