Historické jádro Trutnova je momentálně pořádně rozkopané, lidé můžou procházet po pěší zóně na Krakonošovo náměstí pouze úzkou uličkou. Za rok o prázdninách ale bude mít hlavní třída v centru města novou, moderní podobu. Postará se o to roční rekonstrukce, která začala zkraje července.

Lidé tam budou chodit po nové a příjemnější žulové dlažbě, kolem vzrostlých stromů, které budou nově vysazeny již od spodní části Krakonošova náměstí. Na pěší zóně dojde k vytyčení zón pro chodce a zásobování. Nové budou žulové obrubníky, veřejné osvětlení, lavičky, odpadkové koše. Velkou změnou projde Svatojanské náměstí naproti poště, kde bude symbolicky obnoven vodní náhon.

„Pěší zóna musí mít vysokou estetickou hodnotu. Neměla by plnit jen funkci dopravní, ale i pobytovou, odpočinkovou a reprezentační,“ řekl starosta Trutnova Ivan Adamec.

První etapa bude hotová koncem roku

Na přestavbu pěší zóny vypsalo druhé největší město Královéhradeckého kraje v listopadu 2017 architektonickou soutěž, kterou ve spolupráci s Českou komorou architektů připravovalo od roku 2016. Ze třinácti návrhů vyhrál projekt od architektů Martina Hájka, Václava Hájka a Lukáše Kemra.

Rekonstrukce pěší zóny v Trutnově je rozdělena do dvou fází. V první etapě se aktuálně opravuje úsek od Krakonošova náměstí po Svatojanské náměstí. Druhá etapa bude postupovat směrem od Svatojanského náměstí podél obchodního domu Máj k náměstí Republiky. Hotovo by mělo být do konce června 2021.

Příští rok má Trutnov v plánu generální rekonstrukci kina Vesmír. Investice za desítky milionů korun ho má proměnit v moderní multifunkční sál. „Příští rok chceme kino začít přestavovat,“ uvedl starosta Adamec.

Město má celkem čtrnáct náměstí

Ze čtrnácti náměstí, která jsou v Trutnově, město investovalo v posledních letech desítky milionů korun do kompletní rekonstrukce Krakonošova náměstí včetně historické kašny a Jiráskova náměstí. Letos změní tvář Svatojanského náměstí.

Novou podobu dostane v nadcházejících letech Lípové náměstí v Poříčí v okolí kostela sv. Petra a Pavla. Radnice počítá s investicí 20 milionů korun. "Letos se začala zpracovávat dokumentace pro vydání stavebního povolení, hotová má být v červenci příštího roku a potom po vydání stavebního povolení je 16 týdnů na realizační dokumentaci stavby. Reálný termín zahájení prací je nejdříve v roce 2022," upřesnila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Trutnov plánuje upravit rovněž vzhled náměstí Hraničářů na České čtvrti, na tento záměr má připravenou studii.