Profesor Vladimír Wolf je známý nejen odborné veřejnosti svým zájmem o historii, v minulosti prováděl také rozsáhlý archeologický výzkum raně středověkého osídlení a zaniklých hradů Trutnovska. Bohatá publikační činnost jej nesmazatelně zapsala do řad renomovaných regionálních historiků. V roce 2012 obdržel Kulturní cenu města Trutnova.

"Oba pánové spolu desítky let intenzivně spolupracovali na tvorbě trutnovské kroniky a fotokroniky, proto je naprosto výstižné po nich pojmenovat i sousedící ulice," vysvětlil trutnovský starosta. Just i Hybner jsou zároveň čestnými občany města a držiteli kulturní ceny města. Jsou také známí svou přednáškovou, tvůrčí a publikační činností při popularizaci historie města.

Karel Hybner (vlevo) a Antonín Just. | Foto: Miloš Šálek

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.