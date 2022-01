Nemocnice uzavřela porodnici koncem července 2020 kvůli nedostatku porodníků. Personální problém vyřešilo její vedení loni na podzim.

Hned první den, 1. října, se tam narodily dvě děti. Za první měsíc od otevření porodnice přišlo v Trutnově na svět 34 dětí. "Zavřenou porodnici jsme vnímali jako největší dluh naší nemocnice vůči regionu," přiznal ředitel Oblastní nemocnice Trutnov Miroslav Procházka.

Premiéru v trutnovské porodnici obstarala osminásobná rodička

"Bylo zřejmé, že znovu vybudovat dobré jméno porodnice a získat zpět důvěru budoucích maminek nelze ze dne na den a bude to spíše otázkou času," doplnila ho mluvčí nemocnice Lucie Chytilová. Trutnovská porodnice patřila v době před přerušením provozu k nejoblíbenějším v kraji. V roce 2019 se tam narodilo 691 dětí.

Novým primářem gynekologicko-porodnického oddělení v Trutnově se stal Jan Kestřánek, který posledních bezmála osmnáct let působil ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové jako vedoucí oddělení pro rizikové těhotenství a vedoucí lékař oddělení šestinedělí a oddělení gynekologie a operačních sálů. Děti rodil rovněž v exotické destinaci na Srí Lance, kam zamířil v lednu 2005 v rámci humanitární akce po tsunami. Zakládala se tam polní porodnice.

Porodnice v Trutnově otevře 1. října, sehnala primáře z fakultní nemocnice

Mezi miminky, která mají ve svém rodném listu uvedeno místo narození Trutnov, mírně převažovaly dívky. Těch se narodilo za poslední tři měsíce roku 2021 59, zatímco chlapců 54. Největší miminko vážilo 4390 gramů a měřilo 53 centimetrů. V prosinci porodníci pomohli na svět dvěma dvojčatům.

Nejčastějšími jmény, které rodiče vybrali svým holčičkám, byly Tereza, Anna a Eliška. Kluci byli nejčastěji pojmenováni Jan nebo Jakub. "Řada rodičů zvolila pro své miminko i méně obvyklé jméno, jako například Ohňan, Ezechiel, Ervin, Ava, Lilien či Mia," sdělila Lucie Chytilová.

Rodičky mají k dispozici zrekonstruované prostředí porodnických pokojů a pokojů na novorozeneckém oddělení. "Stejně jako každé miminko narozené v trutnovské porodnici, těší porodnický tým také pozitivní odezva od rodičů novorozených dětí. Personál porodnice klade důraz na individuální přístup a respekt k soukromí a přáním rodiček, tým novorozeneckého oddělení zase pečlivě a laskavě pomáhá maminkám s péčí o miminka v prvních dnech jejich života," uvedla mluvčí nemocnice.

Je to něco neuvěřitelného, tvrdí otec prvního letošního miminka z Trutnova

Zkušenosti z trutnovské porodnice popsal Jiří Tošovský, otec prvního miminka, které se narodilo v Trutnově v roce 2022. Jeho partnerka Nikola přivedla na svět 1. ledna ve 22.52 syna Vojtěcha. "Oba jsme měli strašně příjemný pocit z trutnovské porodnice, kde se o přítelkyni a syna krásně postarali a udělali vše proto, aby se u nás měl krásně," řekl Jiří Tošovský, který byl u porodu. Termín sice měli až 6. ledna, přesto si Vojtíšek pospíšil a narodil se na Nový rok.

"Bylo to náročné hlavně pro moji přítelkyni, protože jí praskla voda v 1.20 v noci a syn se podíval na svět až ve 22.52. Takže to byla dlouhá cesta, ale na to, že to je naše první miminko, zvládla vše krásně a byla strašně statečná. V člověku se odehrává něco neuvěřitelného, slovy se to nedá ani popsat, pokud to člověk nezažije," popsal radostné okamžiky synova příchodu na svět tatínek Jiří Tošovský.

Trutnovská nemocnice chystá v nejbližších týdnech pro maminky zajímavou novinku. V přípravách už je nový systém snídaní rautového typu, kde si rodičky budou mít možnost vybrat z pestré škály vhodných potravin, které mají rády.

V trutnovské nemocnici vyroste čtyřpatrový pavilon urgentní péče za 150 milionů