Sedmačtyřicetiletý lékař má jednadvacetiletou praxi v oboru, posledních bezmála osmnáct let působil ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Tam byl vedoucím oddělení pro rizikové těhotenství, vedoucím lékařem oddělení šestinedělí a oddělení gynekologie a operačních sálů. Blízký vztah má rovněž k Náchodu. Děti rodil rovněž v exotické destinaci na Srí Lance, kam zamířil v lednu 2005 v rámci humanitární akce po tsunami. Zakládala se tam polní porodnice. "S porodnickým týmem z fakultní nemocnice jsme tam byli dva měsíce, abychom pomohli místním ženám a mohly rodit ve slušných podmínkách. Byla to dobrá životní zkušenost," ohlíží se za působením v jihovýchodní Asii.

V Trutnově se zastavil provoz porodnice na konci července loňského roku kvůli nedostatku lékařů. Nemocnici stálo velké úsilí, aby personální stav obsadilo. Podařilo se jí to po více než roce, otevřela 1. října. Na činnosti oddělení se nyní podílí třináct lékařů s různými typy úvazků.

"V Trutnově byla složitá personální situace. Porodnické oddělení nemůže fungovat ve třech lékařích. Je nemyslitelné, aby sloužili každý druhý den. Teď máme oddělení obsazené poměrně dobře, někteří kolegové mají částečné úvazky. Od 1. listopadu k nám ještě nastoupí paní lékařka Boudová z pražské kliniky U Apolináře v Praze, která pochází z Trutnova, další posilou je zkušený lékař Opluštil z Jilemnice," přibližuje primář doplnění lékařského týmu.

Otevření porodnice vítají i budoucí maminky, které jsou rády, že nemusí jezdit do porodnic mimo okres Trutnov. "Podstatné je, aby se u nás pacientkám líbilo a vracely se k nám. To je první a nejzásadnější úkol," avizuje Kestřánek. Rodičky čeká také modernější prostředí. Novinkou je nově zřízený sekční sál, který umožní porodníkům provádět císařské řezy přímo v prostorách porodnice. "Chceme ještě doplnit vybavení gynekologie o novou laparoskopickou věž a instrumentárium a ambulantní trakt například o nové ultrazvuky," dodává.

O tom, jak to vypadá na porodním sále v Trutnově, se mohou přijít přesvědčit zájemci v pondělí 11. října při dni otevřených dveří od 17 hodin. K dispozici pro případné dotazy budou primář i porodní asistentky.

Jan Kestřánek zároveň připomíná, že nechce, aby vedle porodnictví zaostávala gynekologie. "Chtěl bych rozšířit spektrum operací na gynekologii, aby ženy nemusely jezdit na speciální operace do Hradce Králové. Jsem přesvědčen, že jsme schopni je provést ve stejné kvalitě v Trutnově. V lékařském týmu na to máme odborníky," říká.

Nový primář trutnovské porodnice se nebrání ani alternativním porodům. "Vnímám je jako servis pro rodičky, za podmínky, pokud je splněna bezpečnost pro rodičku a plod. Alternativní porody tedy ano, pokud to budeme považovat za bezpečné. Můžou rodit v kleče, v sedě, s hudbou, aroma lampičkou a podobně. Kromě porodů do vody, těch nejsem zastánce. Cíl nás všech je, aby výsledkem porodu byla zdravá matka a zdravé dítě," zdůrazňuje.

Otcové budou mít možnost být u porodů. Stejně tak můžou nastávající maminky konzultovat se staniční sestrou porodnického oddělení svoje porodní plány, které si vytváří kvůli vlastní představě o vedení porodu.

"Jde o to, aby rodičky s naším personálem posoudily, co je reálné a co ne, jestli je na tom nutné trvat. Spousta požadavků, které se objevují v porodních plánech, se standardně dělají. Někdy se představy rodiček zásadně liší od lékařského vedení porodu, některé z nich například nechtějí natáčet ozvy plodu. Je dobré si o tom vždy promluvit a vysvětlit, proč se to dělá. V Hradci Králové byla vzájemná spokojenost s tím, že jsme takto porodní plány konzultovali," vysvětluje Jan Kestřánek.