VIDEO: Trutnov získá nové praktické lékaře, ordinovat budou v bývalé prodejně

Od poloviny příštího roku by měli v Trutnově působit dva noví praktičtí lékaři. Ordinaci budou mít v Palackého ulici v místě bývalé prodejny ovoce a zeleniny, která se kvůli tomu přestavuje. Oznámila to trutnovská radnice, která se chystá s lékaři podepsat smlouvu. Lékaři se smluvně zaváží provozovat ordinaci na dobu minimálně 12 let, a to alespoň 200 dní v roce. Město tak reagovalo na nedostatek všeobecných praktických lékařů pro dospělé.

Ordinace pro nové praktické lékaře v Trutnově vznikají v někdejší prodejně ovoce a zeleniny v Palackého ulici. | Video: Deník/Jan Braun