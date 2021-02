"Očekáváme dodávku 310 tisíc ústenek pro celé území ORP Trutnov, což vychází zhruba čtyři kusy na osobu. Tato mimořádná dodávka je především pro ty občany, kteří doma nemají dostatečnou zásobu," vysvětluje Tomáš Eichler, místostarosta Trutnova.

Přímo v Trutnově se zájemci o roušky budou mít možnost dostavit na některé z distribučních míst, kde se prokáží občanským průkazem, případně rodným listem u osob mladších 15 let. Distribuční místa a časy budou upřesněny poté, jakmile ochranné prostředky dorazí.

Starosta Trutnova Ivan Adamec občany požádal, aby všichni zachovali klid. "Situace není lehká, a proto je potřeba, abychom dodržovali vládní opatření. Na Trutnovsku nyní působí mobilní odběrové týmy, díky kterým odhalíme nakažené osoby a snad se nám brzy podaří šíření viru zpomalit. Zároveň budou během následujících dnů distribuovány ochranné roušky. Lidé mohou sledovat webové stránky města nebo jeho facebookový profil, kde budeme postupně zveřejňovat další informace o distribuci. Věřím, že společně tuto nelehkou dobu přečkáme," řekl trutnovský starosta.

"Nejedná se o hermetické uzavření okresu. Mělo by se našich běžných životů dotknout co nejméně. Je to snaha omezit mobilitu lidí, především těch, kteří přijíždějí do našeho okresu. Samozřejmě opatření myslí i na výjimky, tudíž lidé mohou cestovat za prací, do školy, za lékařem a podobně," dodal.