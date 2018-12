Trutnov - Radnice už nehodlá dál čekat. Ukončí spolupráci s projekční kanceláří, která ani rok po termínu nedodala všechny podklady na opravu krytého bazénu.

Krytý bazén v Trutnově, který je v provozu od roku 1981, si na opravy a modernizaci ještě chvíli počká. | Foto: archiv

Rozsáhlé opravy a modernizace plaveckého areálu za minimálně 150 milionů korun měly být jednou z klíčových investic okresní metropole. Jenže projekt se nečekaně zadrhl. Původně to vypadalo, že se jen zpozdí, nyní je zřejmé, že půjde k ledu. Město totiž stále nemá finální podobu projektové dokumentace celé rekonstrukce. „Narazili jsme na projekční kancelář, která na to evidentně nemá dech. Vzali si zřejmě větší sousto, než jsou schopni zvládat,“ prohlásil trutnovský starosta Ivan Adamec.



Podle smlouvy, uzavřené loni v dubnu, měl projektant odevzdat kompletní dokumentaci pro stavební povolení do konce listopadu 2017. Tedy před rokem. Protože se tak nestalo, udělila radnice projekční a architektonické kanceláři Atelier 11 Hradec Králové pokutu 930 tisíc korun. Firma nezaplatila. Nyní tvrdí, že projekt v digitální podobě odevzdala zhruba před půl rokem. „Jediný problém je, že nemáme stanovisko od hasičského záchranného sboru. Ten má připomínky k podmiňujícím investicím, což jsou úpravy, které se nedotýkají přímo stavby. Rozhodnutí podmiňujících investic je v kompetenci města, které se tomu brání,“ uvedl jednatel Atelieru 11 Tomáš Mrázek.



Radnice takové tvrzení odmítá a trvá na tom, že dokumentace stále není kompletní. „Přes rok nejsou schopni dodržet termín. Pro nás ten zájem zdárně dokončit smluvní vztah je v tuto chvíli limitně na bodu nula,“ zdůraznil Adamec.



Město navíc dráždí i suma, která se objevila v předložených dokumentech. Pět set milionů korun. To je trojnásobně víc, než kolik město chtělo investovat. Původně se totiž uvažovalo „jen“ o zhruba 150 milionech korun. „Od začátku říkáme, že jsme ochotni investovat až do 250 milionů korun. Projektanti to moc dobře věděli, jenže teď z nich vylezlo, že by to stálo půl miliardy. Za to ale můžeme mít nový bazén na zelené louce,“ poukázal starosta.

Architekti nesouhlasí s tím, že by cena neodpovídala zadání. „Dokumentaci jsme dělali na základě městem odsouhlasené studie, kde si Trutnov určil rozsah. Investiční náklad vyšel z toho, co si investor přál,“ řekl Tomáš Mrázek.



Názorové neshody jen potvrzují, že obě strany už zřejmě nenajdou společnou řeč. Trutnov marně čeká na zkompletování dokumentace a na zaplacení smluvní pokuty, ke které navíc firmě naskakuje tučné penále. Do hry se vkládají na obou stranách právníci. „Naším cílem je odstoupení do smlouvy a ukončení spolupráce,“ zopakoval trutnovský starosta.



Krytý areál z roku 1981 chtělo město zmodernizovat podle nejnovějších trendů. Pětadvacet metrů dlouhý plavecký bazén a dětský bazén měly doplnit například tobogán, dětské vodní atrakce, vířivky a odpočinková místa s lehátky. Podle současných trendů se měly změnit i sauny a šatny, počítalo se rovněž s výstavbou kanceláří Mebysu, organizace spravující městská sportiště. „A hlavně potřebujeme, aby objekt byl bezbariérový. Nikdo ale neříkal, že z něj chceme akvapark jako v Liberci. Základem zůstává, aby si tam chodili zaplavat nebo zarelaxovat,“ připomněl Adamec.



Přeměnu krytého bazénu město dočasně odloží. „Bazén je sice morálně zastaralý, ale rozhodně nepotřebujeme hned zítra stavět. Lepší bude celý proces zastavit a začít znovu, jinak a lépe. Jak jen to bude možné, k opravě krytého plaveckého areálu se vrátíme a vyhlásíme novou soutěž na nový projekt,“ slíbil starosta.

Trutnov se mezitím zaměří na další velkou akci - obnovu letního koupaliště z roku 1998. Zejména chce nahradit dna a stěny u všech bazénů. „Kachlíky nejsou vhodné, stále odpadávají, každé jaro dáváme miliony korun na opravy. Pořád do kola. Potřebujeme je vyměnit za nerezové bazény, nic jiného tady v horách nevydrží,“ naznačil Adamec. Taková změny by mohl stát odhadem zhruba šedesát milionů korun. „Nyní licitujeme o ceně. Chtěli bychom se do toho ale pustit co nejdřív, stejně nás to nemine,“ dodal trutnovský starosta Ivan Adamec.